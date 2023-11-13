Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Обделенные прокатчики пляжных лежаков подали петицию губернатору

Группа жителей Карона, занимавшаяся прокатом лежаков на местном пляже и оставшаяся без места под солнцем в ходе последнего раздела территории, обратилась к губернатору Пхукета Сопхону Суваннарату с просьбой о восстановлении справедливости. Предприниматели утверждают, что все места под установку лежаков и зонтиков достались «братьям и сестрам местных лидеров», а их даже не проинформировали о проведении соответствующего совещания в муниципалитете Карона.

Новости Пхукета

13 Ноября 2023, 06:57 PM
Оставшиеся без места под солнцем прокатчики лежаков подали петицию губернатору. Фото:

Оставшиеся без места под солнцем прокатчики лежаков подали петицию губернатору. Фото:

Оставшиеся без места под солнцем прокатчики лежаков подали петицию губернатору. Фото:

Оставшиеся без места под солнцем прокатчики лежаков подали петицию губернатору. Фото:

Оставшиеся без места под солнцем прокатчики лежаков подали петицию губернатору. Фото:

Оставшиеся без места под солнцем прокатчики лежаков подали петицию губернатору. Фото:

Оставшиеся без места под солнцем прокатчики лежаков подали петицию губернатору. Фото:

Оставшиеся без места под солнцем прокатчики лежаков подали петицию губернатору. Фото:

Оставшиеся без места под солнцем прокатчики лежаков подали петицию губернатору. Фото:

Оставшиеся без места под солнцем прокатчики лежаков подали петицию губернатору. Фото:

Прокатчики лежаков, именующие себя группой «Разноцветные зонтики», провели акцию протеста у здания администрации Пхукета в пятницу, 10 ноября. От лица предпринимателей говорила Пхусита Массуван, которая сообщила губернатору о том, что при последнем распределении мест в «10-процентной зоне» они остались за бортом, а все пространство для установки лежаков было отдано другой группе, связанной с районными властями.

Согласно правилам, принятым на Пхукете в 2014 году и остающимся в силе до сих пор, прокатчики лежаков могут вести бизнес на пляжах лишь в пределах специальных зон, которые не должны занимать более 10% от общей площади побережья. Формальное обоснование – сохранение красоты пляжа.

PR-служба администрации Пхукета не сообщила, когда именно происходило последнее распределение мест под солнцем. Но именно с его итогами связано с недовольство госпожи Массуван и других членов «Разноцветных зонтиков». Как отметила женщина, муниципалитет Карона «не проинформировал жителей должным образом» о совещании, поэтому «Разноцветные зонтики» его пропустили и квот не получили, а с самовольной установкой лежаков районные власти борются, изымая инвентарь и выписывая штрафы.

Госпожа Массуван вручила губернатору Суваннарату петицию, в которой было изложено видение ситуации «Разноцветными зонтиками» и их просьба восстановить справедливость. Сама женщина подчеркнула, что члены ее группы занимались пляжными лежаками «на протяжении нескольких поколений» и сейчас нуждаются в месте на пляже, чтобы кормить семьи.

«Группа «Разноцветные зонтики» надеется на доброту, содействие и сочувствие губернатора провинции Пхукет», – подчеркнула госпожа Массуван.

Губернатор провинции Пхукет в ответ заверил представителей зонтичного сообщества, что передаст петицию профильным ведомства, чтобы те «изучили все факты и обеспечили справедливость в отношении всех сторон».

При этом в публикации PR Phuket никакая сторона, кроме «Разноцветных зонтиков» не называется по имени. Не упоминается в тексте и имя лейтенанта Джадета Вичарасорна, главы муниципалитета (мэра) тамбона Карон.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Сотрудник отеля в Кароне арестован за покушение на убийство
Российский турист разбил арендованную машину в Транге
Запрет на анонимное пополнение счетов через CDM вступил в силу в Таиланде
«Аэрофлот» увеличил доступный флот самолетов для рейсов за рубеж
Phuket Smart Bus извинился за не пропустившего скорую помощь водителя
Пхукет не ждет роста прямых прибытий из Индии на фоне безвиза
Россияне начали c ноября бронировать отели Пхукета на следующий низкий сезон
Проект моста на Кокосовый остров принят на рассмотрение
Иностранный турист утонул на пляже Сурин
Потребительская уверенность в Таиланде приближается к доковидному уровню
Смотровая площадка на Сурине должна открыться в 2025 году
Пьяный бразилец арестован за серию ДТП на маршруте Патонг-Кату
Нелегальный гид и иностранец с 79 днями оверстэя арестованы на Пхукете
Большие учения спасателей пройдут в море у побережья Патонга
Кита заметили у побережья Пхукета

 

So Origin Bangtao Beach
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 