Обделенные прокатчики пляжных лежаков подали петицию губернатору

Группа жителей Карона, занимавшаяся прокатом лежаков на местном пляже и оставшаяся без места под солнцем в ходе последнего раздела территории, обратилась к губернатору Пхукета Сопхону Суваннарату с просьбой о восстановлении справедливости. Предприниматели утверждают, что все места под установку лежаков и зонтиков достались «братьям и сестрам местных лидеров», а их даже не проинформировали о проведении соответствующего совещания в муниципалитете Карона.

Новости Пхукета

Прокатчики лежаков, именующие себя группой «Разноцветные зонтики», провели акцию протеста у здания администрации Пхукета в пятницу, 10 ноября. От лица предпринимателей говорила Пхусита Массуван, которая сообщила губернатору о том, что при последнем распределении мест в «10-процентной зоне» они остались за бортом, а все пространство для установки лежаков было отдано другой группе, связанной с районными властями.

Согласно правилам, принятым на Пхукете в 2014 году и остающимся в силе до сих пор, прокатчики лежаков могут вести бизнес на пляжах лишь в пределах специальных зон, которые не должны занимать более 10% от общей площади побережья. Формальное обоснование – сохранение красоты пляжа.

PR-служба администрации Пхукета не сообщила, когда именно происходило последнее распределение мест под солнцем. Но именно с его итогами связано с недовольство госпожи Массуван и других членов «Разноцветных зонтиков». Как отметила женщина, муниципалитет Карона «не проинформировал жителей должным образом» о совещании, поэтому «Разноцветные зонтики» его пропустили и квот не получили, а с самовольной установкой лежаков районные власти борются, изымая инвентарь и выписывая штрафы.

Госпожа Массуван вручила губернатору Суваннарату петицию, в которой было изложено видение ситуации «Разноцветными зонтиками» и их просьба восстановить справедливость. Сама женщина подчеркнула, что члены ее группы занимались пляжными лежаками «на протяжении нескольких поколений» и сейчас нуждаются в месте на пляже, чтобы кормить семьи.

«Группа «Разноцветные зонтики» надеется на доброту, содействие и сочувствие губернатора провинции Пхукет», – подчеркнула госпожа Массуван.

Губернатор провинции Пхукет в ответ заверил представителей зонтичного сообщества, что передаст петицию профильным ведомства, чтобы те «изучили все факты и обеспечили справедливость в отношении всех сторон».

При этом в публикации PR Phuket никакая сторона, кроме «Разноцветных зонтиков» не называется по имени. Не упоминается в тексте и имя лейтенанта Джадета Вичарасорна, главы муниципалитета (мэра) тамбона Карон.