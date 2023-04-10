Нужна кровь Rh-negative для пхукетского экспата Ричарда Валентайна

Известный на Пхукете экспат Ричард Валентайн попал в мотоциклетную аварию и срочно нуждается в переливании крови. У иностранца отрицательный резус-фактор, кровь с которым на Пхукете в большом дефиците, поскольку почти не встречается у тайцев.

Новости Пхукета

10 Апреля 2023, 02:00 PM

Ричард Валентайн попал в больницу после ДТП на мотоцикле. Мужчине нужно переливание крови с отрицательным резусом.