Нужна кровь Rh-negative для пхукетского экспата Ричарда Валентайна

О том, что господин Валентайн находится в больнице Vachira Phuket Hospital и ожидает операции на ноге, стало известно из публикации на его странице в Facebook. В ней говорится, что врачи попытаются спасти ему ногу, но нужна кровь для переливания – группа В- (третья отрицательная).
Крайний срок – 11 апреля. Пожертвовать можно в банке крови Vachira Phuket Hospital, находящемся на четвертом этаже больницы. Перед сдачей крови нужно указать имя пациента – Richard Valentine. Также указаны следующие коды – HN001439216 и AN660010438.
Прием доноров осуществляется с 8:30 до 20:00 по будням (понедельник-пятница) и с 8:30 до 15:00 по выходным (суббота-воскресенье) и праздникам. Получить дополнительную информацию можно по телефону 076-361234 доб. 1287 или через Facebook.
Также на лечение требуются финансовые средства. Пожертвования (любую сумму) можно перевести на банковский счет в SCB Phuket Town Branck. Номер счета – 4085780202.
Об аварии, в которой пострадал господин Валентайн, известно лишь то, что перед его мотоциклом совершил неожиданный маневр автомобиль, что и привело к аварии.