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Нуждающимся Кату предложили разовую работу

Муниципалитет Кату реализовал проект по привлечению нуждающихся в работе к благоустройству острова и высадке растений в разовом формате.

Новости Пхукета

30 Марта 2022, 04:28 AM
Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Фото: Муниципалитет Кату

Как сообщил муниципалитет Кату на своей странице в Facebook, проект был реализован 24 марта. Нуждающимся в заработке предложили с 8:30 утра до 16:30 дня поработать на благоустройстве улиц, либо заняться высадкой растений.

Благоустройство улиц. Дорога из Кату в Патонг, китайский храм Thung Thong Shrine, перекресток Si Kor Intersection.

Сельское хозяйство. Учебный и сортировочный центр Khuan Lim San на Soi Chang.

Муниципалитет не уточнил, будет ли акция повторяться в дальнейшем. При этом ранее в марте с аналогичной инициативой в масштабе всей провинции уже выступил губернатор Наронг Вунсиеу. Правда, его план пока не профинансирован.

 

 

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