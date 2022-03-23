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Нуждающихся в работе предложено занять наведением красоты на Пхукете за МРОТ

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу озвучил новую идею по поддержке жителей, испытывающих острые финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. Глава провинции предложил занять нуждающихся в работе лиц наведением красоты и порядка на острове с оплатой труда по минимальной ставке. По словам губернатора, при поддержке Бангкока можно было бы создать таким образом 10 тыс. рабочих мест с частичной занятостью.

Новости Пхукета

23 Марта 2022, 05:18 PM
Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Господин Вунсиеу озвучил новый план на встрече с руководителями пхукетских офисов различных государственных ведомств 22 марта.

«Влияние пандемии COVID-19 привело к тому, что жители провинции страдают от безработицы, не имеют достаточных доходов и находятся в острой нищете. Власти провинции Пхукет совместно с локальными офисами государственных организаций предлагают запросить бюджет на реализацию спеицального проекта по решению проблемы и оказанию поддержки людям, нуждающимся в работе», – заявил губернатор.

«Проект нацелен на создание 10 тыс. вакансий. Работники будут наниматься по минимальной ставке оплаты труда в 336 бат в день на 20 рабочих дней в месяц в течение четырехмесячного периода. Это поможет людям встать на ноги и самим обеспечивать себя», – добавил он.

Господин Вунсиеу признал, что речь идет о небольшом месячном доходе (6720 бат в месяц), но этих денег хотя бы хватит человеку на еду. Ранее государственные источники приводили статистику, согласно которой средний реальный доход на человека из-за пандемии упал до 2000 бат, что не покрывает даже расходов на продукты.

Согласно идее губернатора, участники новой программы будут заняты на различных работах по уборке и благоустройству острова, чтобы «Пхукет был чистым и красивым городом, как положено туристическому направлению мирового уровня, которое готово принять путешественников в любой момент».

Губернатор подчеркнул, что проект должен также помочь тому, чтобы «международные медиа» продолжали признавать Пхукет желанным и востребованным курортом. В частности, губернатор провинции отметил недавний рейтинг читательских предпочтений журнала DestinAsian Magazine, в котором остров занял третье место. Глава провинции заявил, что остров может показывать и более высокие результаты.

«Однако для решения людских проблем в корне необходимо, чтобы все сектора двигались вперед сообща, помогая друг другу решать проблемы и давая фундаментальной экономике возможность идти вперед параллельно с экономическим развитием на всех уровнях Пхукета», – резюмировал губернатор Вунсиуе.

 

 

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