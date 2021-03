Нуждающиеся Пхукета получили 2,5 тонны риса от местного бизнеса

Пхукетская компания One World One Home провела очередной раунд своей благотворительной кампании по помощи лицам, оставшимся без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. В ходе мероприятия в Phuket Provincial Hall среди нуждающихся распределили 2,5 т риса.

Новости Пхукета

3 Марта 2021, 01:31 PM

Фото: Phuket PR Department

От лица местных властей участие в церемонии приняли губернатор провинции Нарог Вунсиеу и его супруга Ванди Вунсиеу, возглавляющая местное отделение Красного Креста. Компанию One World One Home представляли ее председатель Фу Биао и вице-председатели Жан Шубин и Васу Койсирипонг. Раздача продуктовой помощи проводилась в рамках проекта CSR Phuket Center, которым руководит пхукетский фоис Министерства социального развития и безопасности. Также в роли контролирующего органа выступил пхукетский Красный Крест.

В общей сложности в рамках кампании One World One Home намеревается раздать нуждающимся почти 30 т риса. Помощь передается различным пхукетским организациям и сообществам, которым затем передают ее непосредственно нуждающимся. Впрочем, на стартовом этапе кампании One World One Home распределяла продукты и напрямую,устраивая раздачи в офисах местных органов самоуправления.