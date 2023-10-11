Ноябрьский ужин La Chaîne des Rôtisseurs на Пхукете

THB From THB 5,000

Дата/Время начала: 15 Ноября 2023, 06:00 PM - 15 Ноября 2023, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Современная австралийская кухня, изумительное меню с напитками к каждому блюду, созданное шефом Оатом специально для ноябрьского ужина гурманов La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner.

Мероприятие пройдет 15 ноября в ресторане HEH Restaurant в Пхукет-Тауне. Начало в 18:00. Дресс-код для мужчин: джинсы не допускаются, пиджак по желанию, цепь La Chaîne des Rôtisseurs при наличии.

Стоимость участия – 5000 бат с человека для членов общества, для ограниченного количества гостей из-за пределов круга – 5500 бат. Бронирование участие в уникальном вечере высокой кухни – через phuketticketmaster.com *Оплата банковским переводом без комиссий, в других случаях возможны дополнительные сборы.

Принимая участие в вечере вы соглашаетесь, что вас будут фотографировать, а снимки затем могут быть использованы в рекламных и маркетинговых целях. При наличии вопросов и возвращений, пожалуйста, проинформируйте руководящий комитет La Chaîne des Rôtisseurs Phuket.