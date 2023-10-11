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Ноябрьский ужин La Chaîne des Rôtisseurs на Пхукете

THB From THB 5,000

Дата/Время начала: 15 Ноября 2023, 06:00 PM - 15 Ноября 2023, 10:00 PM

La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner, ноябрь 2023.

La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner, ноябрь 2023.

La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner, ноябрь 2023.

La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner, ноябрь 2023.

La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner, ноябрь 2023.

La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner, ноябрь 2023.

La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner, ноябрь 2023.

La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner, ноябрь 2023.

Современная австралийская кухня, изумительное меню с напитками к каждому блюду, созданное шефом Оатом специально для ноябрьского ужина гурманов La Chaîne des Rôtisseurs Phuket Dinner.

Мероприятие пройдет 15 ноября в ресторане HEH Restaurant в Пхукет-Тауне. Начало в 18:00. Дресс-код для мужчин: джинсы не допускаются, пиджак по желанию, цепь La Chaîne des Rôtisseurs при наличии.

Стоимость участия – 5000 бат с человека для членов общества, для ограниченного количества гостей из-за пределов круга – 5500 бат. Бронирование участие в уникальном вечере высокой кухни – через phuketticketmaster.com *Оплата банковским переводом без комиссий, в других случаях возможны дополнительные сборы.

Принимая участие в вечере вы соглашаетесь, что вас будут фотографировать, а снимки затем могут быть использованы в рекламных и маркетинговых целях. При наличии вопросов и возвращений, пожалуйста, проинформируйте руководящий комитет La Chaîne des Rôtisseurs Phuket.

С кем связаться: Chaine Phuket
Адрес: HEH Restaurant, 158 Yaowarat Road, Talat Yai, Phuket

 

* (Нет Hotmail/Outlook)

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