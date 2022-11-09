Ноябрьский ланч женского клуба PIWC

Дата/Время начала: 17 Ноября 2022, 11:30 AM - 17 Ноября 2022, 02:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем присоединиться к визиту в гости к учащимся Phuket Vocational College на очередной из ежемесячных ланчей Международного женского клуба Пхукета. Студенты организуют выступление перед гостями и будут продавать открытки и другие поделки, которые пригодятся в качестве подарков к Рождеству. Стоимость участия – 700 бат для членов клуба и гостей. Бронируйте участие до 14 ноября (заявки принимает Мэгги). Автобус в колледж отправится из Tawai в Boat Avenue в 10:30 утра. Если вам нужен трансфер, пожалуйста, сообщите нам при бронировании участия в ланче. Эл. почта: robmaggy@yahoo.com.