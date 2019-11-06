Ноябрьский ланч PIWC November lunch

Дата/Время начала: 21 Ноября 2019, 11:30 AM - 21 Ноября 2019, 02:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Ноябрьский ланч Международного женского клуба Пхукета пройдет в пхукетском профтехучилище Phuket Vocational College в четверг, 21 ноября 2019 года. Регистрация – в 11:30, ланч – некоторое время спустя. Стоимость участия – 700 бат для членов клуба и 850 бат для прочих гостей (мы будем благодарны тем, кто найдет точную сумму без сдачи). Также в рамках ланча пройдет ярмарка произведенных студентами товаров и выступление творческих коллективов учащихся. Для участников из северной части Пхукета может быть организован трансфер на микроавтобусе от Villa Market при наличии интереса. Заказ столов – shelpmitchell@gmail.com