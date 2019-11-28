Новый взгляд на залив Пханг-Нга на выставке Мэрилин Бэнд

Мэрилин Бэнд представляет экспозицию Phang Nga Bay and Beyond. По словам художницы, в новых работах она стремилась дать зрителю возможность самому интерпретировать и оценить красоту уголка рая под названием залив Пханг-Нга.

Брюс Стэнли

1 Декабря 2019, 09:00 AM

Новая выставка художницы, носящая название Phang Nga Bay and Beyond будет проходить с 30 ноября этого года по 31 января следующего в Mom Tri’s Wok Gallery Kitchen.

Мэрили Бэнд начала рисовать идиллические пхукетские пейзажи с того дня, когда яхта ее мужа впервые бросила якорь в местных водах. Произошло это в уже далеком 1980 году, и сейчас Мэрилин можно с полным правом назвать самой значимой местной художницей, экспозиции которой выставляются в таких известных своим вкусом местах как The Boathouse на пляже Ката. Хотя, возможно, еще более показательно ее художественное участие в подготовке знаменитого Кубка Короля, крупнейшей регаты Юго-Восточной Азии, носящей имя Рамы IX.

Прямо сейчас Мэрилин представляет новую экспозицию. Работы художницы, посвященные заливу Пханг-Нга с его знаменитыми бухтами и карстовыми скалами, будут выставляться в течение двух месяцев в Mom Tri’s Wok Gallery Kitchen, и выбор места вновь говорит сам за себя.

«На этой выставке я буду презентовать свои новые работы, в которых красота залива Пханг-Нга отражена с некоторым абстрактным уклоном. Моей целью было дать зрителю возможность самому интерпретировать и оценить красоту этого уголка рая. Мне крайне понравилось работать в более абстрактном стиле, поскольку я получила возможность изучить самую суть карстовых монументов в заливе», – поясняет художница.

Мэрилин выросла в семье художников и начала рисовать еще в детстве под влиянием родных и самого родительского дома, наполненного картинами и художественными работами предков Мэрилин, занимавшихся росписью стекла для цветных витражей.

«Из детства у меня остались воспоминания: члены моей семьи работают в стекольной студии и раскрашивают маленькие кусочки стекла, из которых затем собираются большие витражи, отправлявшиеся в основном в церкви, пострадавшие в годы Второй мировой войны», – говорит Мэрилин.

Профессиональное художественное образование художница получила в Университете Бакингемшира, где изучала графику. Затем Мэрилин перебралась во Флоренцию, где занималась живописи на природе, а оттуда – в британский Корнуолл, где ее приняла Школа живописи Сент-Айвса. После этого Мэрили начала собственную карьеру в сфере живописи и графики, в частности, сотрудничала со множеством лондонских рекламных агентств.

Своего мужа Ника Бэнда художница встретила во время отпуска на Сейшеллах, и эта встреча полностью изменила ее жизнь. Южноафриканец Ник был яхтенным капитаном, и вся его жизнь состояла из плаваний вдоль побережья Африки и в Индийском океане. Мэрилин охотно разделила судьбу супруга и за следующие десятилетия посетила бесчисленные тропические уголки южного полушария от Занзибара и Шри-Ланки до Пхукета. И разумеется, в путешествиях Мэрилин не переставала создавать новые полотна.

Как уже говорилось выше, в 1980 году Мэрилин и Ник обосновались на Пхукете, где открыли арт-судию. Творческий диапазон художницы постоянно расширялся. Масляные краски, акварель, акрил, тушь и чернила, шелк и коллажи – талант Мэрилин оказался многогранен.

«Пхукет быстро стал нашим домом, поскольку у него обнаружилось множество преимуществ перед другими островами, где мы были. Местное население было просто очаровательным, а сельская атмосфера – крайне притягательной», – вспоминает художница.

«В какой-то момент ко мне прилетел отец, чтобы уговорить вернуться в Англию и возглавить семейный бизнес по росписи стекла. Выбор был такой: встать во главе предприятия, которым руководили пять поколений моей семьи, или продолжить жизнь и приключения под парусом вместе с мужем. Я выбрала жизнь с Ником», – признается Мэрилин.

Мэрилин и по сей день создает наброски пейзажей во все тех местах, куда волны заносят яхту The Emerald Blue, на которой она путешествует с мужем. Так что к возвращению в студию у Мэрилин нет недостатка заготовок для работ. Для нее эти картины – возможность поделиться своим взглядом на мир с публикой.

«Я нахожу мир природы прекрасным и волшебным. Мои работы основаны на реальных морских путешествиях. Я пишу, чтобы выразить свои чувства и свое видение этого чудесного мира», – говорит художница.

Связаться с Мэрилин Бэнд можно через сайт marilynbandart.com/contact.html и по эл. почте info@marilynbandart.com. Новая выставка художницы, носящая название Phang Nga Bay and Beyond будет проходить вплоть по 31 января следующего года в Mom Tri’s Wok Gallery Kitchen.