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Новый вывозной рейс с Пхукета запланирован на 4 августа

Генеральное консульство РФ на Пхукет сообщило о запланированном на 4 августа вывозном рейсе в Москву.

Новости Пхукета

28 Июля 2020, 10:36 AM
Предыдущий вывозной рейс с Пхукета был организован 16 июля. Фото: AoT Phuket

Предыдущий вывозной рейс с Пхукета был организован 16 июля. Фото: AoT Phuket

«На 4 августа 2020 года запланирован вывозной рейс AFL 275, выполняемый авиакомпанией «Аэрофлот» по маршруту Пхукет – Москва. Предварительное время вылета из международного аэропорта Пхукета – 10:35», – сообщило генконсульство на своей странице в Facebook.

В сообщении подчеркивается, что длядля включения в список пассажиров вывозного рейса непременным условием является предварительная регистрация на него через личный кабинет на портале Госуслуги.

В одном из комментариев к публикации генконсульство также добавило, что 3 августа ожидается вывозной рейс из Бангкока. Дополнительная информация об этом рейсе пока отсутствует.

Напомним, что всего с начала апреля было осуществлено восемь вывозных рейсов с Пхукета, которыми воспользовались свыше 1,5 тыс. человек.

 

 

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