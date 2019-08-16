Новый владелец «Феникса» намерен вернуть судно океану

Тайский бизнесмен Прича Джайарт, купивший на аукционе затонувшее судно «Феникс», намерен восстановить его, вывести в море и отправить на дно в той же точке, где оно потерпело крушение год назад. Жертвами того кораблекрушения стали 47 туристов из Китая, и по масштабу оно оказалось крупнейшим в современной истории Пхукета.

Таньялак Сакут

Бизнесмен Прича Джайарт, владеющий сайтам по продаже техники с пробегом Truck2hand.com, приобрел судно «Феникс» на аукционе 7 августа. Затонувшая в прошлом году и затем поднятая со дна лодка обошлась покупателю в 905 млн бат. На все вопросы о причинах покупки господин Джайарт говорил, что планирует почтить память 47 человек, погибших в прошлогоднем кораблекрушении, однако планы не конкретизировал. Наконец, в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета», господин Джайарт рассказал, что именно он намерен сделать.

В четверг, 15 августа, господин Джайарт провел религиозную церемонию на борту «Феникса», стоящего на территории верфи Rattanachai Shipyard в Рассаде. Бизнесмен помолился о погибших и принес традиционные тайские и китайские подношения духам, включая еду, алкогольные напитки, красную «Фанту».

«Многие спрашивали меня, зачем я купил «Феникса». Я – уроженец Пхукета и гражданин Таиланда, и меня глубоко опечалил то, что много людей лишились жизней в том трагическому инциденте. Эти люди были туристами, приехавшими отдохнуть на моей родине, и они остались здесь навечно. Я хочу сделать все, что смогу, чтобы позаботиться о них», – заявил господин Джайарт.

«Я хочу восстановить «Феникса» до того состояния, каким он был, а затем вернуть его океану и упокоить на дне. Я также хотел был пригласить вице-премьера Правита Вонгсувана возглавить церемонию возвращения лодки морю», – продолжил он.

«Я просто чувствую, что так будет правильно», – закончил новый владелец «Феникса».

Господин Джайарт рассказал, что реализация плана будет непростым делом. Сейчас бизнесмен консультируется на этот счет с официальными ведомствами от Морского департамента до Министерства природы.

«Все оказалось очень трудно и сложно, но я уверяю вас, что я не будут разбирать лодку на запчасти и продавать, как поступил бы кто-то другой. Моя основная цель состоит в том, чтобы люди в Китае знали, что тайцы любят их, словно своих близких родных», – заявил господин Джайарт.

Бизнесмен также добавил, что готов выслушать и альтернативные предложения относительно того, что сделать с «Фениксом».

«Пожалуйста, оставляйте комментарии. Говорите, считаете ли вы мою идею подходящей или нет. Если у вас есть другие предложения, дайте мне знать», – закончил господин Джайарт. Связаться с новым владельцем «Феникса» можно через Facebook.



