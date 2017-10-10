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Новый вице-президент пришел в Thanyapura

Эдгар Торал Эрнандес cтал вице-президентом Thanyapura по развитию бизнеса и отельной деятельности.

Новости Пхукета

14 Октября 2017 15:00:00

Thanyapura Health & Sports Resort объявил о назначении Эдгара Торала Эрнандеса на должность вице-президента по развитию бизнеса и отельной деятельности. Ветеран туристической отрасли с 20-летним стажем работы уже присоединился к команде Thanyapura и начал работу на новом месте.

«Разнообразный опыт Эдгара в индустрии гостеприимства и сфере здравоохранения расширит наши возможности по удовлетворению спроса на рынке оздоровительного туризм», – заявил, комментируя назначение, президент Thanyapua Филипп фон Харденберг.

«Это ключевой момент в истории нашей компании, ознаменовавшийся запуском Thanyapura Sports Hotel и Thanyapura Integrative Health Centre. Эдгар оптимизирует потоки выручки в соответствующих секторах и приведет нас к росту», – добавил он.

С 1994 по 2003 год Эдгар Эрнандес работал в азиатских отелях бренда Hilton International, таких как Hilton Bangkok at Nai Lert Park и Hilton Colombo на Шри-Ланке. С 2003 года он перешел в медицинско-оздоровительный сектор, присоединившись к руководству Bumrungrad Hospital, после чего работал в Vitalife Co Ltd, Sodexo Healthcare (Thailand), Ramsay Sime Darby Healthcare и Subang Jaya Medical Centre. Господин Эрнандес родился в Эквадоре, но имеет бельгийское гражданство. Специалист говорит на четырех языках: английском, французском, испанском и итальянском.

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