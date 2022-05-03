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Новый турист заблудился в джунглях у Найтона

Туристической полиции Пхукета вновь пришлось отправляться в джунгли северной части острова для поисков заблудившегося туриста. Вечером 2 мая там потерялся только что прилетевший на остров 21-летний гражданин Германии Леон Самуелс.

Новости Пхукета

3 Мая 2022, 06:11 PM
Турист из Германии потерялся в джунглях у пляжа Найтон. Фото: PR Phuket

Турист из Германии потерялся в джунглях у пляжа Найтон. Фото: PR Phuket

Турист из Германии потерялся в джунглях у пляжа Найтон. Фото: PR Phuket

Турист из Германии потерялся в джунглях у пляжа Найтон. Фото: PR Phuket

Турист из Германии потерялся в джунглях у пляжа Найтон. Фото: PR Phuket

Турист из Германии потерялся в джунглях у пляжа Найтон. Фото: PR Phuket

Турист из Германии потерялся в джунглях у пляжа Найтон. Фото: PR Phuket

Турист из Германии потерялся в джунглях у пляжа Найтон. Фото: PR Phuket

Как рассказал полковник туристической полиции Эккачай Сири, молодой человек позвонил на горячую линию 1155 около 19:00. К этому моменту у него, к счастью, уже был номер, по которому можно было обратиться за помощью. Полковник Сири добавил, что туристу дополнительно повезло, что его телефон смог поймать сеть и не был разряжен. По словам офицера, у мужчины была с собой «запасная батарея» (видимо, речь идет о внешнем аккумуляторе).

«Он, согласно поступившей информации, не мог выбраться из каких-то больших скал и просил захватить питьевую воду. Принявшие звонок официальные лица сказали ему, чтобы оставался на месте и не двигался, пока к нему спешит поисковая команда», – рассказал полковник Сири.

Поиски начались в районе 20:00 от прибрежных скал у Pullman Phuket Arcadia Naithon Resort. Сотрудники отеля показали полицейским, где можно безопасно пройти, и уже около 21:10 господина Самуелса нашли, а к 22:45 благополучно вывели из джунглей и посадили в такси до отеля, куда он, правда, добрался только после полуночи.

Напомним, что 29 апреля в районе Найтона потерялся 68-летний американец Уильям Эрнест Нехрер, отправившийся погулять по тропинкам в джунглях и потерявший дорогу назад к отелю. Мужчину удалось отыскать до наступления полной темноты.

 

 

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