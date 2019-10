Новый тематический парк Сarnival Magic открывается в Камале

Начатое четыре года назад строительство развлекательного парка Сarnival Magic на Пхукете подходит к завершению. На минувшей неделе одноименная компания, аффилированная с Phuket FantaSea, выпустила посвященный проекту пресс-релиз c набором иллюстраций, а также опубликовала в Facebook несколько фотографий со стройплощадки.

Новости Пхукета

Комплекс Carnival Magic строится на участке площадью 100 рай, суммарные инвестиции в строительство парка составляют внушительные 5 млрд бат, а открытие запланировано на начало 2020 года. Ожидается, что ежегодно «магией карнавала» будут наслаждаться свыше 1 млн туристов.

«В этом году Phuket FantaSea празднует двадцатилетие. Мы отмечаем это событие открытием поразительного и совершенно уникального нового проекта Carnival Magic, который будет одним из крупнейших когда-либо построенных ночных тематических парков и первым в своем роде на планете», – обещает гендиректор Phuket FantaSea Public Company Limited and Carnival Magic Co Ltd Киттикорн Кэукача.

По словам господина Куэкачи, создатели парка черпали вдохновение в атмосфере традиционных тайских фестивалей и ярмарок, изобилием которых Таиланд по праву может гордиться. Именно эту атмосферу и должен обеспечить туристам Carnival Magic.

«Нашей миссией было создать знаковую достопримечательность, которая привлечет на остров еще больше гостей. Одновременно мы хотели создать новые рабочие места, подстегнуть локальную экономику, способствовать развитию туризма. Наша цель – предложить нечто позитивное, поднимающее настроение, развлекающее, притягивающее и демонстрирующее красоту и уникальность тайской культуры при поддержке современных высоких технологий», – отмечает господин Кэукача.

«Carnival Magic – проект нашей мечты и подарок жителям Пхукета и всего Таиланда. Мы искренне надеемся, что парк станет наполненной чудесами новой достопримечательностью, которая понравится всем гостям Пхукета и которой будут годиться тайцы», – добавляет он.

Согласно задумке создателей, в тематическом парке будут выделены четыре главные функциональные зоны.

Carnival Fun Fair

В зоне Carnival Fun Fair посетителей парка будет ждать уличная ярмарка с магазинами, кафе и барами. Здесь же будут проходить красочные парады и выступления танцевальных коллективов. Согласно описанию на сайте, создатели Carnival Magic намерены воссоздать в зоне Carnival Fun Fair атмосферу традиционной тайской ярмарки, где можно перекусить и приобрести сувениры, поиграть в различные игры. прокатиться на колесе обозрения или карусели. Также обещается и такой тайский ярмарочный атрибут как мини-зоопарк.

Bird of Paradise

Под именем «Райская птица» скрывается главный ресторан Carnival Magic, который будет состоять из огромного кондиционированного зала суммарной вместимостью до 3 тыс. человек и трех залов поменьше для закрытых мероприятий. Меню будет включать более сотни различных позиций, включая популярную международную классику. При этом ужинать гости будут под пологом из перьев двух огромных павлинов, распушивших яркие хвосты.

Также утолить голод можно будет в ресторане River of Bliss, дизайнеры которого вдохновлялись фестивалем Лой Кратонг. Вход в заведение будет оформлен таким образом, что сперва гостей встретит золотой комплекс фонтанов «Водопад счастья», а затем им предстоит подняться по волшебной барже, именующейся «Баржей счастья».

River Palace Theater

Основная шоу программа будет проходить в театральном зале River Palace Paradium вместимостью около 2 тыс. человек. Создатели Carnival Magic подчеркивают, что River Palace Paradium станет одним из крупнейших театров мира, а его сцена будет иметь 70 м в длину и 22 м в ширину.

Театр планируется оснастить по последнему слову современной техники, задействовав в том числе технологии аниматроники. Численность театральной труппы и технического персонала будет составлять более 300 человек, а сами шоу будут представлять собой «оригинальное новое прочтение всего самого лучшего из тайской культуры».

Kingdom of Lights

В зоне Kingdom of Lights гостей тематического парка будет ждать сияющий огнями сад, на украшение которого пойдут более 40 млн ламп. В качестве главной достопримечательности обещается «Река огней». Лучший вид на сад, согласно задумке создателей, должен будет открываться с перекинувшегося через эту реку моста.

«Мы твердо настроены создать новую туристическую достопримечательность, которая бы демонстрировала уникальную, красочную тайскую культуру и дарила бы туристам ощущения, отличные от тех, что можно получить в других местах», – заверяет гендиректор парка Киттикорн Кэукача.

При этом создатели парка полагают, что тайской публике там также будет интересно. Во всяком случае, ожидается, что 30% посетителей будут составлять граждане Таиланда.