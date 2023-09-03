Новый состав правительства Таиланда утвержден Королем

Его Величество Рама Х утвердил состав кабинета министров по списку, предложенному новым главой правительства Сеттхой Тхависином. Сам господин Тхависин оставил за собой пост министра финансов, также партия Pheu Thai получила своего министра обороны, хотя изначально предполагалось, что этот портфель отойдет представителю предыдущей администрации.

Новости Пхукета

3 Сентября 2023, 12:12 AM

Глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин. Фото: Srettha Thavisin Facebook

Утвержденный Королем список министров и их заместителей был опубликован 2 сентября в Royal Gazette и продублирован на сайте правительства Таиланда. Выглядит новый кабинет следующим образом:

Сеттха Тхависин, премьер-министр, министр финансов;

Пхумтхам Вечаячай, вице-премьер, министр торговли;

Сомсак Тхепсутин, вице-премьер;

Панпри Пхахиттханукорн, вице-премьер, министр иностранных дел;

Анутин Чарнвиракун, вице-премьер, министр внутренних дел;

Патчарават Вонгсуван, вице-премьер, министр природных ресурсов и окружающей среды;

Пирапан Салиратхавипхан, вице-премьер, министр энергетики;

Пуангпет Чунла-Иед, министр офиса премьер-министра;

Сутхин Клангсэнг, министр обороны;

Судаван Вангсупакиткосон, министр туризма и спорта;

Варавут Силпа-Арча, министр социального развития и безопасности человека;

Супамат Исарапхакди, министр высшего образования, науки, исследований и инноваций;

Тхамманат Пхромпхао, министр сельского хозяйства и кооперативов;

Сурия Джуангрунгруангкит, министр транспорта;

Прасерт Чанруангтхонг, министр цифровой экономики и общества;

Чоннан Срикэу, министр общественного здравоохранения;

Тави Содсонг, министр юстиции;

Пхипхат Ратчакитпракарн, министр труда;

Сермсак Понгпанит, министр культуры;

Пермпун Чидчоб, министр образования;

Пимпатра Вичайкун, министр промышленности;

Критсада Чинанвичарана, заместитель министра финансов;

Джулапан Маорнвиват, заместитель министра финансов;

Джаккапонг Сэнгмани, заместитель министра иностранных дел;

Чаййя Пхромма, заместитель министра сельского хозяйства и кооперативов;

Ануча Накасай, заместитель министра сельского хозяйства и кооперативов;

Монпорн Чаронсри, заместитель министра транспорта;

Сураонг Пийячаот, заместитель министра транспорта;

Напинтхорн Срисанпанг, заместитель министра торговли;

Крианг Кантинан, заместитель министра внутренних дел;

Сонгсак Тхонгсри, заместитель министра внутренних дел;

Чада Тхайсет, заместитель министра внутренних дел;

Сурасак Пханчаронворакун, заместитель министра образования;

Санти Промпхат, заместитель министра здравоохранения;

Газета Bangkok Post составила таблицу с указанием партийной принадлежности новых глав министерств и заместителей министров. Ознакомиться с ней можно здесь.

Также 1 сентября произошла смена руководителя Туристического управления Таиланда (ТАТ). Офис Ютхасака Супасорна заняла его бывшая заместительница по внутреннему рынку Тхапани Киатпхайбун.