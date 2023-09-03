Новый состав правительства Таиланда утвержден Королем

Утвержденный Королем список министров и их заместителей был опубликован 2 сентября в Royal Gazette и продублирован на сайте правительства Таиланда. Выглядит новый кабинет следующим образом:
- Сеттха Тхависин, премьер-министр, министр финансов;
- Пхумтхам Вечаячай, вице-премьер, министр торговли;
- Сомсак Тхепсутин, вице-премьер;
- Панпри Пхахиттханукорн, вице-премьер, министр иностранных дел;
- Анутин Чарнвиракун, вице-премьер, министр внутренних дел;
- Патчарават Вонгсуван, вице-премьер, министр природных ресурсов и окружающей среды;
- Пирапан Салиратхавипхан, вице-премьер, министр энергетики;
- Пуангпет Чунла-Иед, министр офиса премьер-министра;
- Сутхин Клангсэнг, министр обороны;
- Судаван Вангсупакиткосон, министр туризма и спорта;
- Варавут Силпа-Арча, министр социального развития и безопасности человека;
- Супамат Исарапхакди, министр высшего образования, науки, исследований и инноваций;
- Тхамманат Пхромпхао, министр сельского хозяйства и кооперативов;
- Сурия Джуангрунгруангкит, министр транспорта;
- Прасерт Чанруангтхонг, министр цифровой экономики и общества;
- Чоннан Срикэу, министр общественного здравоохранения;
- Тави Содсонг, министр юстиции;
- Пхипхат Ратчакитпракарн, министр труда;
- Сермсак Понгпанит, министр культуры;
- Пермпун Чидчоб, министр образования;
- Пимпатра Вичайкун, министр промышленности;
- Критсада Чинанвичарана, заместитель министра финансов;
- Джулапан Маорнвиват, заместитель министра финансов;
- Джаккапонг Сэнгмани, заместитель министра иностранных дел;
- Чаййя Пхромма, заместитель министра сельского хозяйства и кооперативов;
- Ануча Накасай, заместитель министра сельского хозяйства и кооперативов;
- Монпорн Чаронсри, заместитель министра транспорта;
- Сураонг Пийячаот, заместитель министра транспорта;
- Напинтхорн Срисанпанг, заместитель министра торговли;
- Крианг Кантинан, заместитель министра внутренних дел;
- Сонгсак Тхонгсри, заместитель министра внутренних дел;
- Чада Тхайсет, заместитель министра внутренних дел;
- Сурасак Пханчаронворакун, заместитель министра образования;
- Санти Промпхат, заместитель министра здравоохранения;
Газета Bangkok Post составила таблицу с указанием партийной принадлежности новых глав министерств и заместителей министров. Ознакомиться с ней можно здесь.
Также 1 сентября произошла смена руководителя Туристического управления Таиланда (ТАТ). Офис Ютхасака Супасорна заняла его бывшая заместительница по внутреннему рынку Тхапани Киатпхайбун.