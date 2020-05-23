Новый случай заражения коронавирусом подтвержден на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о новом подтвержденном случае заражения коронавирусом на острове.

23 Мая 2020, 05:48 PM

Новый случай COVID-19 подтвержден на Пхукете. Фото: Phuket PR

Согласно последнему отчету официальных лиц (23 мая), новый выявленный носитель вируса – 49-летний гражданин Италии, проживающий в Чернг-Талей.

В середине смарта он вернулся на Пхукет из Китая с двумя детьми и сдал вместе с ними анализы на вирус. Результаты оказались отрицательными.

Затем, как говорится в отчете, мужчина и его дети сдали анализы повторно, поскольку тот «планировал вернутся в Китай». В этот раз анализ у итальянца оказался положительным, а у его детей остался отрицательным.

Официальные лица не уточнили, когда был сдан повторный анализ и как именно мужчина «планировал вернуться в Китай» при условии закрытия международного авиасообщения. При этом в отчете указано, что никаких симптомов пневмоонии у итальянца не было.

Согласно официальным данным, всего на Пхукете было зафиксировано 226 случаев заражения коронавирусом. В больницах на настоящий момент находятся 14 пациентов подтвержденным диагнозом (против 13 день назад). Результатов анализов ожидают 40 человек (против 37 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 209 пациентов (без изменений к предыдущему дню). Умершими от COVID-19 значатся три человека.