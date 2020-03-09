Новый случай незаконного захвата земли расследуют на Пхукете

Глава пхукетского офиса Департамента Королевских лесных угодий (RFD) Пайсарн Нупичай подтвердил The Phuket News информацию о начале расследования в отношении группы лиц, организовавших вырубку деревьев на участке площадью 200 рай в холмах на границе Чалонга и Вичита. Расчистка территории проводилась для строительства небольшого курортного комплекса.

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Как пояснил господин Нупичай, на прошлой недели сотрудники его ведомства и специалисты Департамента специальных расследований (DSI) провели инспекцию на указанном участке, после чего было подано заявление в полицию Вичита.

По словам господина Нупичая, расследование было начато после жалобы в офис министра юстиции, которая затем была переадресована в DSI.

В жалобе говорилось, что несколько «земельных брокеров» решили расчистить участок в холмах, возвести там недвижимость и затем оформить документы на землю на основании того, что участок якобы используется для жизни и хозяйственной деятельности уже много лет. В жалобе также указывалось, что к нелегальной вырубке леса и застройке причастные некие местные политики, а полученная в ходе вырубки древесина пошла на нужды местного муниципалитета.

В беседе с The Phuket News господин Нупичай заявил, что предварительное расследование позволило установить, что за попыткой захвата земли стоят «просто три местных жителя», а никакие политики в незаконную деятельность не вовлечены.

«Я не могу назвать имена этих людей, поскольку соответствующая информация вот-вот будет передана в полицию», – заявил глава пхукетского офиса RFD.

Господин Нупичай также заявил, что его ведомство проверило древесину, полученную муниципалитетом Вичита для своих нужд. Проверка показала, что деревья были вырублены в другой локации.

«DSI продолжает свое расследование и сбор материалов, включая карты и аэрофотосъемку, которые будут приобщены к делу», – добавил господин Нупичай.



