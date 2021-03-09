Новый руководитель пхукетского офиса Минздрава прибыл на остров

Новый руководитель пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун прибыл на остров и приступил к исполнению обязанностей в понедельник, 8 марта.

Новости Пхукета

Доктор Кукиаттикун поприветствовал своих новых коллег, отдал дань уважению Будде, после чего отправился в офис губернатора Наронга Вунсиеу, где его уже ждали глава провинции и три его заместителя. Затем доктор Кукиаттикун поехал в больницу Vachira Phuket Hospital, где получил прививку от коронавируса.

До назначения на новый пост доктор Кукиаттикун работал заместителем главы офиса Минздрава в своей родной провинции Сураттхани.

Предыдущий глава РРНО Тханит Сермкэу еще 22 февраля был переведен с острова в региональный офис Минздрава в провинции Чонбури. Во время смены руководства пхукетский офис Минздрава временно возглавлял директор Patong Hospital Мынпхрэ Бунлом.







