Новый раунд массовой вакцинации стартовал на Пхукете

Кампания по массовой вакцинации жителей Пхукета продолжилась на острове 18 мая. В рамках текущего этапа официальные лица планируют прививать по 14 тыс. человек в день. Итоговая цель – вакцинирование 70% населения острова к 1 июля.

Новости Пхукета

Выступая в спорткомплексе в Сапан-Хине (одном из мест вакцинирования) директор Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон заявил, что остров уже получил 85 тыс. доз вакцины Sinovac на нынешний этап кампании, а еще 115 тыс. доз должны прибыть сегодня.

«Эти 200 тыс. доз вакцины будут направлены на первичное вакцинирование (первый из двух уколов) 200 тыс. человек. Процесс продлится 10 дней, с 18 по 28 мая. Получившие укол в рамках этого этапа получат вторую дозу вакцины после 15 июня», – заявил доктор Суконтапон.

«Этот этап вакцинации даже более сложный для нашего персонала, поскольку нам нужно делать уколы примерно 14 тыс. человек в день [в рамках прививочных дней] на протяжении полутора месяцев. Нам приходится делать уколы почти каждый день», – добавил он.

После окончания текущего этапа вакцинирования (28 мая) планируется первое применение вакцины AstraZeneca на Пхукете. Этот этап кампании запланирован на начало июня, а во второй половине месяца, как говорилось выше, придет очередь вторых уколов для тех, кто получает вакцину в ходе текущего окна.

Для большего охвата населения официальные лица открыли шестой по счету центр массовой вакцинации. Он был организован на территории торгово-развлекательного центра Central Phuket Floresta. Пять старых центров также задействованы. Они находятся в терминале Х пхукетского аэропорта, в торговом-центре Jungceylon в Патонге, в отеле Angsana Laguna Phuket в Чернг-Талей, в отеле Phuket Orchid Resort в Кароне и в спорткомлексе в Сапан-Хине.

Для ускорения процесса вакцинациии господин Суконтапон просит прививающихся заранее подготовиться: убедиться в наличии при себе удостоверения личности, шариковой ручки и мобильного телефона с SMS о вызове на прививку. Из одежды рекомендуется надеть что-то, у чего легко закатываются рукава.

Как отметил президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Руктэнгам, в ближайшие дни число записавшихся на вакцинацию людей достигнет 300 тыс.

«[До открытия острова] еще 42 дня. Потерпите еще 42 дня», – попросил он.







