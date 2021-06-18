Новый Provincial Hall обещают закончить к сентябрю

Вице-губернатор Пхукета Викром Джактхи озвучил уточненную дату окончания работ по строительству нового здания администрации провинции. Теперь ожидается, что комплекс откроется 1 сентября.

Новости Пхукета

18 Июня 2021, 02:54 PM

Новое здание Provincial Hall в феврале 2021 года. Фото: The Phuket News

Господин Джактхи отметил, что новая дата была утверждена после совещания с подрядчиком, который занимается окончанием работ. Вице-губернатор не назвал официального имени юридического лица, завершающего строительство после компании Chun Eaw Co Ltd. Как и в предыдущий раз, прозвучала лишь фраза «совместное предприятие Wall и Tesco».

Новому подрядчику предстоит достроить основное здание административного комплекса, фигурирующего в документах как «первая фаза проекта». Отдельно стоящий зал для официальных встреч и конференций уже завершен и даже успел поработать в качестве полевого госпиталя во время первой вспышки коронавируса, напомнил господин Джактхи.

Как пояснил вице-губернатор, контракт с новым подрядчиком был подписан 14 декабря прошлого года. Согласно условиям договора, бюджет работ составляет 196 млн бат, сроки исполнения – 555 дней, начиная с 15 декабря и до 22 июня 2022. При этом заказчик в лице администрации провинции попросил подрядчика ускорить ход работ и завершить комплекс в июле-августе этого года, чтобы новый Provincial Hall смог открыться 1 сентября.

«В общей сложности в новое здание переедут 18 государственных ведомств, также там разместятся офисы банка Krung Thai и Почты Таиланда. Согласно данным апрельской ревизии, в новом комплексе разместятся и будут работать 384 государственных служащих», – добавил господин Джактхи.

Вице-губернатор не уточнил, что позволило снизить бюджет работ со 198 млн бат, о которых говорил в сентябре прошлого года господин Пхакапхонг Тавипатана, возглавлявший в тот момент провинцию. Стоит отметить, что по состоянию на прошлый сентябрь суммарный бюджет работ уже составлял 647 млн бат, тогда как изначальный контракт от 2014 года предусматривал, что весь проект будет стоить в пределах 450 млн.