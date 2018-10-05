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Новый Provincial Hall обещают достроить за 555 дней

В среду, 3 октября, новый губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана ознакомился с проектом нового офисного здания для администрации Пхукета, строительство которого должно было завершиться еще в прошлом году. В настоящий момент стройка заморожена, и губернатору едва ли удастся справить новоселье до окончания своего срока на Пхукете.

Новости Пхукета

5 Октября 2018 16:46:19

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Строительство нового здания Provincial Hall рядом с парком имени Рамы IX было приостановлено в первой половине этого года, когда администрация провинции разорвала контракт с подрядчиком по причине несоблюдения последним графика работ. Служба связей с общественностью провинции Пхукет официально подтвердила, что после ряда переносов дедлайна по проекту было принято решение найти нового подрядчика. Это, впрочем, не произошло до сих пор.

Как объявил 3 октября губернатор Тавипатана, в середине октября руководство провинции Пхукет встретится, чтобы определиться со «средней ценой» проекта по достройке Provincial Hall. Изначально бюджет проекта составлял 450 млн бат, но информация о том, сколько денег нужно на завершение строительства, пока отсутствует.

Что касается выбора нового подрядчика, то это произойдет не ранее декабря. Соответствующий срок озвучил губернатор Тавипатана.

«Если все пойдет по плану, то подрядчику будет дано 555 дней на завершение работы. Это означает, что здание будет достроено в июне 2020 года», – заявил новый губернатор Пхукета.

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