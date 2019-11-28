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Новый отель Kata Group открылся на пляже Ката

Пхукетский оператор Kata Group открыл свой восьмой отель. Четырехзвездочный комплекс оформлен в месопотамском стиле.

Новости Пхукета

7 Декабря 2019, 12:00 PM
Фото: Kata Group

Фото: Kata Group

Оформленный в месопотамском стиле четырехзвездочный комплекс Pamookkoo Resort расположился на участке площадью 16 рай у пляжа Ката. Инвестиции в проект составили 1,75 млрд бат, руководителем отеля стал Париявит Ачариячай, сын основателя Kata Group Прамукписита Ачариячая.

Pamookkoo Resort нацелен на семейную аудиторию, номерной фонд отеля отеля составляет 512 юнитов площадью от 32,8 кв. м до 77 кв. м. В центре отеля находится просторный бассейн с четырехуровневой горкой. Также к услугам семейных постояльцев – двухэтажный детский центр площадью 135 кв. м, который компания называет самым крупным на Пхукете.

Кроме того, Pamookkoo Resort располагает внушительным залом для проведения массовых мероприятий где могут расположиться до 1,1 тыс. человек и тремя другими залами на 230, 200 и 30 человек. Также на территории комплекса имеются три ресторана и фитнес-центр.

 

 

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