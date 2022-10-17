Новый Музей системы исполнения наказаний открывается в Бангкоке

Директор Департамента коррекции Тхаватчай Чайват анонсировал скорое открытие нового Музея системы исполнения наказаний в Бангкоке. Экспозиция должна стать доступна для публики в ноябре 2022 года.

Новости Пхукета

Старый музей, находившийся в парке Romaneenart Park в бангкокском районе Пхра-Накхон, закрылся еще восемь лет назад. Экспонаты начали неспешно перемещать в новое помещение в нынешнем здании Департамента коррекции в Нонтхабури. Сейчас эта работа близится к завершению.

Основная экспозиция включает, как пишет Bangkok Post, «инентарь и устройства, применявшиеся в прочим для наказаний за преступления, включая смертную казнь». В частности, в музее будет выставляться меч, которым приводил приговоры в исполнение палач Рхиан Пермкумлунгмуанг, вошедший в историю Сиама и Таиланда как последний представитель палачей, работавших мечам.

За время работы Рхиан обезглавил 53 приговоренных к смерти. В 1934 году Таиланд отменил казнь через отсечение головы, заменив ее расстрелом. Однако Рхиан не сменил профессию. Палач встал за станковый пулемет Бергманна и привел в исполнение еще 47 приговоров уже из этого оружия, которое на тот момент, впрочем, тоже было архаичным.

С 2003 года методом приведения смертного приговора в исполнение в Таиланде является летальная инъекция. Последним палачом, расстреливавшим приговоренных, стал Чаворет Джарубон. По его биографии был снят фильм The Last Executioner, премьера которого состоялась в 2014 году.

В конце сентября господин Чайват от лица Департамента коррекции передах новому музею меч и пулемет, из которых Рхиан лишил жизни 100 человек.

При этом директор департамента заявил, что «основная цель выставки – показать публике главную цель Департамента коррекции, которой является приговор к пожизненному заключению в качестве инструмента предотвращения преступлений». По всей видимости, господин Чайват имел в виду отказ Таиланда от смертной казни, которая, впрочем, пока законодательно не отменена.

«Департамент сохранит оригинальные инструменты смертной казни, поскольку они являются ценными элементами истории ведомства», – заявил господин Чайват.

«Эти инструменты безопасно выставлены на обозрение, прежде всего, в образовательных целях для посетителей и интересующихся этой частью истории», – добавил он.

Сумеречная зона на Пхукете

Собственный музей истории Департамента исполнения наказаний планируется открыть и на Пхукете. Именно такой план перепрофилирования старого здания пхукетской тюрьмы на Damrong Rd. (улице Справедливости) был утвержден в апреле этого года. Соответствующая идея долго обсуждалась, а затем глава Департамента коррекции Ают Синтхаппхан официально распорядился претворить задумку в жизнь.

Исполняющий обязанности главы департамента на Пхукете Крисана Тхипаячон тогда подчеркивал, что построенная около 120 лет назад пхукетская тюрьма – одно из старейших учреждений данного профиля, сохранившихся в стране. Тюрьма располагается на участке площадью 41 рай, но все здания сконцентрированы у Damrong Rd., тогда как остальная часть земли не используется. На этой территории планируется разбить парка, при этом все исторические здания должны быть сохранены, чтобы будущие поколения могли прикоснуться к «мудрости» мастеров прошлого, оценить мастерство архитекторов начала XX века, воочию увидеть материалы тех лет.

«Обычно у людей нет возможности увидать реальные вещи из прошлого или прикоснуться к ним. Кто-то называет это «Сумеречной зоной». Превращение «Сумеречной зоны» в объект эко-туризма и живой музей даст местным жителям и туристам возможность узнать и почувствовать, какими были исправительные учреждения и их работа в прошлом», – заявил господин Тхипаячон.

Также он добавил, что комплекс будет использоваться в образовательных целях для лиц, «интересующихся исправительной работой». Кроме того, там будут проходить обучение трудовым навыкам заключенные перед освобождением. Учить будут тайскому массажу, традиционной вышивке и уличной торговле.

Тюрьма в Пхукет-Тауне прекратила служить местом содержания заключенных в конце 2020 года. Впрочем, старый комплекс не пустовал – как минимум не все время. На фоне пандемии коронавируса в 2021 году его начали использовать в качестве центра размещения пациентов с COVID-19, которым не требовалась госпитализация в больницах, но была необходима изоляция.