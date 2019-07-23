Новый министр туризма рассказал о направлениях работы

Новый глава Минтуризма Таиланда Пипат Ратчакитпракан верит в Grab, Airbnb и пользу медицинской марихуаны для туризма.

25 Июля 2019, 04:00 PM

Новый министр туризма Таиланда хотел бы полностью легализовать Grab и Airbnb, а также начать внедрение препаратов на основе марихуаны в медицинском туризме. Фото: Patipat Janthong

В середине июля новый кабинет министров Таиланда принес присягу Королю и приступил к работе. Среди прочих, сменился и глава Министерства туризма и спорта. Соответствующий портфель получил Пипат Ратчакитпракан, один из лидеров политической партии Бхумджайтхай, вошедшей в коалицию с Пхаланг Прачарат по итогам парламентских выборов. В четверг, 18 июля, господин Ратчакитпракан сделал первые заявления о том, в какую сторону он будет вести тайский туризм.

Медицинская марихуана

Как пишет Bangkok Post, новый министр туризма заявил, что его партия не отказывается от курса на расширение применения медицинской марихуаны в стране (соответствующее обещание входило в предвыборную программу Бхумджайтхай). В частности, министр Ратчакитпракан считает, что у препаратов на основе марихуаны есть будущее в медицинском туризме.

В своем первом выступлении господин Ратчакитпракан выразил уверенность, что препараты на основе конопли, могут найти применение в «детоксе, тайском массаже и других оздоровительных процедурах». Министр полагает, что соответствующие туристические пакеты могут должны заинтересовать туристов из Европы и США, где отношение к медицинской марихуане позитивное.

Цифровые технологии

Также новый министр туризма намерен заняться работой по урегулированию правового статуса онлайн-сервисов по заказу такси и аренде жилья. В настоящий момент на данном рынке в Таиланда доминируют Grab и Arbnb, однако, как выразился господин Ратчакитпракан, их деятельность еще только предстоит «легализовать». При этом слово «такси» чиновник не употребил, воспользовавшись принятым с Таиланде эвфемизмом «совместные поездки» (ride sharing).

Особо министр отметил необходимость ускорения в сфере совершенствования общественного транспорта. В качестве примера он привел резонансную историю о двух туристках, заплативших 3 тыс. бат за поездку на микроавтобусе от аэропорта Пхукета до пляжа Ката.

«Для решения проблем подобного сорта Министерству туризма необходимо совместно работать с полицией и Министерством транспорта. Для того, чтобы подобное мошенничество ушло в прошлое, необходима как можно более быстрая легализация сервисов совместных поездок», – отметил господин Ратчакитпракан.

Стоит добавить, что проблем в совместной работе с Министерством транспорта у ведомства господина Ратчакитпракана возникнуть не должно, поскольку Минтранс также контролируется партией Бхумджайтхай.

Говоря о полной легализации Airbnb и аналогов, министр подчеркнул, что также нужно сделать максимально оперативно, но сперва властям нужно услышать, чего хочет частный бизнес. При этом, как и в случае с Grab, онлайн-сервису здесь уготована роль надежного посредника между владельцем жилья и арендатором.

Стимулирование турпотока

В своем первом выступлении министр Ратчакитпракан добавил, что считает возможным продление срока бесплатного оформления виз по прибытию, в том числе, для граждан Китая. Согласно предыдущему распоряжению кабмина, данные визы должны вновь стать платными с 1 ноября.

Также министр отметил необходимость продолжения работы по повышению защищенности туристов на отдыхе. Данный вопрос господин Ратчакитпракан назвал приоритетной задачей и одной из заслуживающих одобрения практик предыдущей администрации. Дальнейшему повышению безопасности должно, в частности, способствовать увеличение численности полицейских волонтеров в популярных у туристов местах.

Наконец, министр Ратчакитпракан намерен обратиться к Минфину и Центробанку с предложением принять меры по сдерживанию роста тайского бата, чтобы повысить привлекательность отдыха в Таиланде с финансовой точки зрения.