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Новый мэр Пхукет-Тауна утвержден в должности

Центральная избирательная комиссия Таиланда окончательно утвердила итоги муниципальных выборов, прошедших на Пхукете 28 марта. Среди прочих в должности был утвержден новый мэр Пхукет-Тауна.

Новости Пхукета

1 Июня 2021, 04:18 PM
Новый мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Новый мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Пхукетское отделение ЦИК (РЕС) опубликовало официальное уведомление об итогах выборов 28 мая, ровно через два месяца после самого голосования. Последними были утверждены в должностях мэры Пхукет-Тауна (Сарот Ангканапилат), Кату (Чайянан Суттхикун и Паклока (Панайя Сампхарат). Также были утверждены в должностях шесть новых членов муниципального совета Пхукет-Тауна и четыре члена муниципального совета Патонга.

В уведомлении РЕС не приводится информация о том, сколько голосов в итоге набрали три новых мэра. Но господин Ангканапилат в своем обращении к избирателям сразу после выборов называл цифру в 12,2 тыс. Тогда же он обещал, что будет работать над реализацией всех задач, анонсированных в ходе предвыборной компании.

«Мы приглашаем всех вместе с нами менять жизнь к лучшему, решать проблемы и развивать город общими усилиями. Спасибо всем вам», – говорил господин Ангканапилат.

Напомним, что итоги выборов в восьми других муниципалитетах были подтверждены 28 апреля. В частности, в должности мэра Патонга был утвержден Чалермлак Манисри.

 

 

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