Новый мэр Пхукет-Тауна утвержден в должности

Пхукетское отделение ЦИК (РЕС) опубликовало официальное уведомление об итогах выборов 28 мая, ровно через два месяца после самого голосования. Последними были утверждены в должностях мэры Пхукет-Тауна (Сарот Ангканапилат), Кату (Чайянан Суттхикун и Паклока (Панайя Сампхарат). Также были утверждены в должностях шесть новых членов муниципального совета Пхукет-Тауна и четыре члена муниципального совета Патонга.
В уведомлении РЕС не приводится информация о том, сколько голосов в итоге набрали три новых мэра. Но господин Ангканапилат в своем обращении к избирателям сразу после выборов называл цифру в 12,2 тыс. Тогда же он обещал, что будет работать над реализацией всех задач, анонсированных в ходе предвыборной компании.
«Мы приглашаем всех вместе с нами менять жизнь к лучшему, решать проблемы и развивать город общими усилиями. Спасибо всем вам», – говорил господин Ангканапилат.
Напомним, что итоги выборов в восьми других муниципалитетах были подтверждены 28 апреля. В частности, в должности мэра Патонга был утвержден Чалермлак Манисри.