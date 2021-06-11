Новый мэр Пхукет-Тауна озвучил приоритетные направления работы

Новый мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат провел первое совещание с сотрудниками городского муниципалитета и озвучил направления работы по развитию города.

Новости Пхукета

11 Июня 2021, 04:10 PM

Фото: PR Phuket

Выступая с первой речью, господин Ангканапилат озвучил девять основных направлений работы и особо подчеркнул важность обратной связи с жителями города.

В частности, муниципалитет должен улучшить работу круглосуточной горячей линии по приему жалоб от населения, регулярно проводить встречи с представителями всех слоев городского сообщества и активно вовлекать людей в процесс внесения предложений на рассмотрение властей.

Еще одно направление работы – развитие системы образования и поддержка детей со слабым доступом к нему, включая детей из малоимущих семей и детей с ограниченными физическими возможностями.

Продолжит муниципалитет и развитие общественных пространств в городе. В частности, планируется организовать площадку для музыкальных и сценических выступлений в парке 72-летия Королевы Сирикит, а также продолжить развивать парк имени Рамы IX и смотровую площадку на холме Ранг. В этой связи особое внимание должно быть уделено вопросам уборки мусора и очистки сточных вод.

В сфере безопасности власти намерены работать над повышением качества жизни горожан, продолжая реализацию проектов в рамках концепции безопасного города, включая проект общественного контроля Pineapple Eyes и развитие системы уличного видеонаблюдения.

В сегменте здравоохранения новый мэр планирует уделить особое внимание заботе о престарелых и лицах с ограниченными физическими возможностями. Отдельно в выступлении господина Ангканапилата были упомянуты «центры диализа».

В рамках повышения туристической привлекательности Пхукет-Тауна новый мэр планирует заняться развитием двух главных продуктовых рынках города, а также благоустройством прибрежной зоны в парке в Сапан-Хине.

Среди прочих ключевых направлений работы – развитие общественного транспорта, повышение качества питьевой воды, открытое и прозрачное реагирование на жалобы на коррупцию и ответственное развитие Пхукет-Тауна.

Господин Ангканапилат отдельно подчеркнул, что для успешной реализации стоящих перед городом задач необходимо сотрудничество всех сторон: и государства, и частного бизнеса, и общественности.

«Мы намерены развивать муниципалитет Пхукет-Тауна как организацию с великолепным уровнем работы, приоритетом которой являются люди. Муниципалитет будет посредником, координирующим вклад всех секторов в решение проблем, поощряющим людей делиться идеями, мнениями, информацией, рекомендациями и участвовать в критической оценке результатов работы законодательной и исполнительной ветвей власти», – заявил мэр Ангканапилат.





