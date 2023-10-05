Новый губернатор прибыл на Пхукет

Официальные лица Пхукета приветствовали на острове нового губернатора Сопхона Суваннарата и его супругу Бусади, прибывших незадолго до полудня 4 октября.

Новости Пхукета

Как и завершивший карьеру Наронг Вунсеу, новый губернатор Сопхон Суваннарат перед Пхукетом работал в провинции Чайяпхум. Фото: PR Phuket

Как и завершивший карьеру Наронг Вунсеу, новый губернатор Сопхон Суваннарат перед Пхукетом работал в провинции Чайяпхум. Фото: PR Phuket

Как и завершивший карьеру Наронг Вунсеу, новый губернатор Сопхон Суваннарат перед Пхукетом работал в провинции Чайяпхум. Фото: PR Phuket

Как и завершивший карьеру Наронг Вунсеу, новый губернатор Сопхон Суваннарат перед Пхукетом работал в провинции Чайяпхум. Фото: PR Phuket

Как и завершивший карьеру Наронг Вунсеу, новый губернатор Сопхон Суваннарат перед Пхукетом работал в провинции Чайяпхум. Фото: PR Phuket

Первый день на острове Сопхон и Бусади Суваннараты посвятили традиционным церемониям, таким как посещение Городского столпа в Мыанг-Мае, возложение венков к Памятнику Героиням и визит в храм Wat Chalong.

В своем первом выступлении губернатор Суваннарат отметил, что неоднократно бывал на Пхукете с туристическими и образовательными целями.

«Но сегодня я прибыл, чтобы стать жителем Пхукета и губернатором Пхукета», – заявил господин Суваннарат.

«Спасибо всем секторам сегодня... Мы приехали сюда, чтобы быть счастливыми и работать совместно со всеми секторами, чтобы стать пхукетской семьей ради развития провинции Пхукета. На острове царят мир и единство, поскольку Пхукет – туристический центр мирового класса. И долг каждого из нас – помогать создавать события на Пхукете», – добавил чиновник.

Господин Суваннарат подчеркнул, что за месяц после назначения премьер-министр Сеттха Тхависин уже дважды посещал Пхукете, что свидетельствует большой важности развития провинции.

«Как губернатор провинции Пхукет я буду направлять работу по реализации государственных политик вместе со всеми пхукетскими братьями и сестрами», – сказал господин Суваннарат.