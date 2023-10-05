Новый губернатор прибыл на Пхукет

Первый день на острове Сопхон и Бусади Суваннараты посвятили традиционным церемониям, таким как посещение Городского столпа в Мыанг-Мае, возложение венков к Памятнику Героиням и визит в храм Wat Chalong.
В своем первом выступлении губернатор Суваннарат отметил, что неоднократно бывал на Пхукете с туристическими и образовательными целями.
«Но сегодня я прибыл, чтобы стать жителем Пхукета и губернатором Пхукета», – заявил господин Суваннарат.
«Спасибо всем секторам сегодня... Мы приехали сюда, чтобы быть счастливыми и работать совместно со всеми секторами, чтобы стать пхукетской семьей ради развития провинции Пхукета. На острове царят мир и единство, поскольку Пхукет – туристический центр мирового класса. И долг каждого из нас – помогать создавать события на Пхукете», – добавил чиновник.
Господин Суваннарат подчеркнул, что за месяц после назначения премьер-министр Сеттха Тхависин уже дважды посещал Пхукете, что свидетельствует большой важности развития провинции.
«Как губернатор провинции Пхукет я буду направлять работу по реализации государственных политик вместе со всеми пхукетскими братьями и сестрами», – сказал господин Суваннарат.