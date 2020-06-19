Новый губернатор прибыл на Пхукет

В ходе первого общения с местной прессой губернатор Вунчиеу заверил, что сделает все возможное ради блага Пхукета, его развития и движения вперед.
Также новый глава провинции обозначил первое направление работы – преодоление социально-экономических последствий пандемии коронавируса.
«Пожалуйста, объединитесь и сообща работайте ради лучшего будущего, крепкого и светлого», – заявил Наронг Вунчиеу.
«Первый шаг – восстановить экономику Пхукета, но также вы должны помнить о COVID-19 и удерживать заболеваемость на нулевом уровне. Вам следует соблюдать социальное дистанцирование, носить маски, мыть руки», – цитирует нового губернатора PR-служба Пхукета.
Губернатор не стал отвечать на вопрос о каких-либо конкретных первых шагах, сославшись на то, что ему нужно время, чтобы войти в курс дела.
«Я благодарю всех, кто пришел поприветствовать меня сегодня», – добавил господин Вунчиеу.