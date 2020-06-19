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Новый губернатор прибыл на Пхукет

Новый губернатор провинции Пхукета Наронг Вунчиеу прибыл на остров. В 9:30 утра пятницы, 19 июня, он впервые появился в здании администрации провинции, где ему теперь предстоит работать.

Новости Пхукета

19 Июня 2020, 02:29 PM
В ходе первого общения с прессой губернатор напомнил о важности социального дистанцирования и ношения масок. Фото: Phuket PR

В ходе первого общения с прессой губернатор напомнил о важности социального дистанцирования и ношения масок. Фото: Phuket PR

В ходе первого общения с местной прессой губернатор Вунчиеу заверил, что сделает все возможное ради блага Пхукета, его развития и движения вперед.

Также новый глава провинции обозначил первое направление работы – преодоление социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

«Пожалуйста, объединитесь и сообща работайте ради лучшего будущего, крепкого и светлого», – заявил Наронг Вунчиеу.

«Первый шаг – восстановить экономику Пхукета, но также вы должны помнить о COVID-19 и удерживать заболеваемость на нулевом уровне. Вам следует соблюдать социальное дистанцирование, носить маски, мыть руки», – цитирует нового губернатора PR-служба Пхукета.

Губернатор не стал отвечать на вопрос о каких-либо конкретных первых шагах, сославшись на то, что ему нужно время, чтобы войти в курс дела.

«Я благодарю всех, кто пришел поприветствовать меня сегодня», – добавил господин Вунчиеу.








 

 

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