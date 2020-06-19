Новый губернатор прибыл на Пхукет

Новый губернатор провинции Пхукета Наронг Вунчиеу прибыл на остров. В 9:30 утра пятницы, 19 июня, он впервые появился в здании администрации провинции, где ему теперь предстоит работать.

Новости Пхукета

19 Июня 2020, 02:29 PM

В ходе первого общения с прессой губернатор напомнил о важности социального дистанцирования и ношения масок. Фото: Phuket PR