Новый губернатор прибыл на Пхукет

Господин Пхакапхонг Тавипатана вступил в должность губернатора Пхукета.

1 Октября 2018 11:02:46

Фото: Phuket PR Department

Губернатор Пхакапхонг Тавипатана прибыл на Пхукет и приступил к обязанностям. В 7:00 утра 1 октября господин Тавипатана отдал дань уважения пхукетским Героиням, после чего посетил китайский храм Tha Rua Shrine и принял участие в религиозной церемонии.

Далее в течение дня господин Тавипатана посетит храм Wat Chalong, пообедает с представителями государственных учреждений, посетит один из «городских столпов» в Таланге и ознакомится со своим рабочим местом в Provincial Hall.