Новый губернатор прибыл на Пхукет
Господин Пхакапхонг Тавипатана вступил в должность губернатора Пхукета.
Иккапоп Тхонгтуб
1 Октября 2018 11:02:46
Фото: Phuket PR Department
Губернатор Пхакапхонг Тавипатана прибыл на Пхукет и приступил к обязанностям. В 7:00 утра 1 октября господин Тавипатана отдал дань уважения пхукетским Героиням, после чего посетил китайский храм Tha Rua Shrine и принял участие в религиозной церемонии.
Далее в течение дня господин Тавипатана посетит храм Wat Chalong, пообедает с представителями государственных учреждений, посетит один из «городских столпов» в Таланге и ознакомится со своим рабочим местом в Provincial Hall.