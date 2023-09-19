Новый губернатор едет на Пхукет из Исана

Уходящего в отставку губернатора Наронга Вунсиеу с 1 октября сменит на Пхукете господин Сопхон Суваннарат. На протяжении большей части карьеры он работал в провинции Лой, а в последний год занимал пост губернатора Чайяпхума, куда прибыл в разгар прошлогодних наводнений и первые рабочие дни проводил в зонах бедствия по колено в воде. Также из публикаций PR-службы Чайяпхума следует, что чиновник активно участвует в работе Красного Креста. Его супруга Бусади Суваннарат должна с 1 октября стать президентом пхукетского отделения организации.

Новости Пхукета

C 1 октября губернатором Пхукета будет Сопхон Суваннарат. Большую часть карьеры он провел в Исане. Фото: PR Chayaphum

C 1 октября губернатором Пхукета будет Сопхон Суваннарат. Большую часть карьеры он провел в Исане. Фото: PR Chayaphum

C 1 октября губернатором Пхукета будет Сопхон Суваннарат. Большую часть карьеры он провел в Исане. Фото: PR Chayaphum

C 1 октября губернатором Пхукета будет Сопхон Суваннарат. Большую часть карьеры он провел в Исане. Фото: PR Chayaphum

C 1 октября губернатором Пхукета будет Сопхон Суваннарат. Большую часть карьеры он провел в Исане. Фото: PR Chayaphum

C 1 октября губернатором Пхукета будет Сопхон Суваннарат. Большую часть карьеры он провел в Исане. Фото: PR Chayaphum

C 1 октября губернатором Пхукета будет Сопхон Суваннарат. Большую часть карьеры он провел в Исане. Фото: PR Chayaphum

C 1 октября губернатором Пхукета будет Сопхон Суваннарат. Большую часть карьеры он провел в Исане. Фото: PR Chayaphum

C 1 октября губернатором Пхукета будет Сопхон Суваннарат. Большую часть карьеры он провел в Исане. Фото: PR Chayaphum

C 1 октября губернатором Пхукета будет Сопхон Суваннарат. Большую часть карьеры он провел в Исане. Фото: PR Chayaphum

Список губернаторов, меняющих провинции в рамках ежегодной ротации кадров, был утвержден кабинетом министров Таиланда в понедельник, 18 сентября. Отставка губернатора Наронга Вунсиеу связана с достижением им 60-летнего возраста (круглую по западным меркам дату господин Вунсиеу отметил в феврале).

Новым губернатором Пхукета с 1 октября станет Сопхон Суваннарат. Как и господин Вунсеу, он приедет на Пхукет из Чайяпхума. Впрочем, у нового глава провинции с Исаном связана практически вся карьера.

Господину Суваннарату сейчас 58 лет. Согласно биографии с сайта администрации Чайяпхума, работу на госслужбе он начал в 1988 году с должности секретаря в одном из районов провинции Лой (там он провел пять лет). Затем господин Суваннарат служил в Нонтхабури, а в 2007 году вернулся в Лой уже на должность главы одного из округов, причем потом сменил еще несколько окружных администраций в пределах провинции.

В 2015 году господина Суваннарат перешел на вице-губернаторский уровень, заняв соответствующий пост в Бынг-Кане. Следом была аналогичная должность в Сатуне и возвращение в Лой.

После года работы в центральном аппарате Министерства внутренних дел господин Суваннарат отправился работать губернатором в Чайяпхум, причем прибыл туда в разгар наводнений.

«Новостям Пхукета» удалось найти одну фотографию господина Суваннарата в официальной «пожалованной рубашке» на церемонии встречи – на следующих кадрах PR Chayaphum новый губернатор уже облачен в оранжевый жилет Департамента чрезвычайных ситуаций (DDOM) и резиновые сапоги.

Начало карьеры в Чайяпхуме у чиновника состояло из выездов в затопленные районы и совещаний по оказанию помощи пострадавшим. Последние фото также посвящены выездам в локации, где существует угроза наводнений.

Также в архивах PR-службы провинции много фото с губернатором на мероприятиях Красного Креста и на различных событиях, посвященных локальной культуре. На них господин Суваннарат зачастую одет в традиционную одежду исанских крестьян.

Образование у губернатора Суваннарата исключительно тайское – диплом бакалавра юриспруденции в Ramkhamhaeng University, диплом магистра политологии в Chulalongkorn University, степень доктора философии в Loei Rajabhat University.