Новый глава пляжной части Чернг-Талей озвучил направления работы

Господин Манот Пунчалад – новый глава административной организации тамбона (OrBorTor) Чернг-Талей – был официально утвержден в должности и пообещал работать прозрачно, эффективно и с мыслями о нуждах жителей.

Новости Пхукета

30 Декабря 2021, 05:24 PM

Манот Пунчалад. Фото: PR Phuket

В конце декабря Пхукетский офис Избирательной комиссии (РЕС) сообщил, что центральный офис ведомства официально подтвердил победу кандидатов, набравших максимум голосов на ноябрьских выборах в административные организации провинций (OrBorTor). Исключение – OrBorTor тамбона Тхепкрасаттри, где была зафиксирована жалоба на нарушения, с которой сейчас ведется работа.

В OrBorTor Чернг-Талей жалоб не было, так что господин Пунчалад официально считается главой административной организации, отвечающей за пляжную часть района.

«У меня есть твердое намерение развивать зону OrBorTor, чтобы она процветала во всех отношениях. Я сосредоточусь на развитии в разных областях, а также на решении срочных проблем, мешающих устойчивому развитию в соответствии с политикой правительства и Министерства внутренних дел в рамках формата административных организаций», – заявил господин Пунчалад 28 декабря.

Господин Пунчалад пообещал жителям работу по принципам добросовестного управления, прозрачности и проверяемости.

«Я буду эффективно работать над получением достойных результатов, соответствующих нуждам и целям живущих в Чернг-Талей людей», – добавил он.

Также господин Пунчалад пообещал задействовать в работе общественность и прислушиваться к общественному мнению.

Новый глава OrBorTor озвучил шесть первостепенных направлений работы.

1. Срочное решение проблем местных жителей, вызванных пандемией COVID-19, и восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии.

2. Организация процедур городского планирования таким образом, чтобы они были последовательны и эффективно поддерживали городское развитие, включая создание новых и поддержание существующих транспортных маршрутов и инфраструктуры, развитие системы водоснабжения из местных источников пресной воды.

3. Улучшение качества жизни местных жителей за счет повышения их потенциала в областях общественного здравоохранения, борьбы с чрезвычайными ситуациями и бедствия, общей безопасности, развития футбольного проекта Bangk To Cup, службы спасения на пляжах.

4. Развитие образования, религии, искусства, культуры, традиция и местной мудрости за счет улучшения качества работы и потенциала образовательных учреждений, центров детского развития и детских садов, а также стимулирование изучения языков и проведения религиозных мероприятий.

5. Улучшения состояния окружающей среды, экономики и туризма путем реализации принципа уборки отходов, известного как 4R [Refuse, Reduce, Reuse, Recycle], и поддержания очистки сточных вод, а также стимулирование и продвижение туризма для создания рабочих мест и источников доходов для людей за счет производителей локальной продукции, местных рыбаков и онлайн-бизнесов.

6. Продвижение использования информационных технологий в целях развития онлайн-систем и перевода существующих процедур в единую цифровую систему, объединяющую электронные услуги, сервисы приема жалоб, а улучшение баз данных в различных областях участия общества.

Господин Пунчалад повторил, что вся работа будет вестись на основе принципов добросовестного управления и с задействованием всех секторов: государства, бизнеса и жителей.

Конкретных вопросов новый глава OrBorTor не коснулся, но примеры найти несложно. В частности, до сих пор никак не урегулирована ситуация с ресторанами, нелегально занимающими землю у пляжа Лайан. Несмотря на решение Верховного суда, никто еще не освободил общественные участки, а в июле 2021 года предыдущий глава OrBorTor Маан Самран дал 15 предпринимателям очередную верховную отсрочку, хотя сам ранее направлял им уведомления о выселении. При этом речь идет о земле общей стоимостью свыше 10 млрд бат.