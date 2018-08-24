Новый фестиваль еды Phuket Tasty Fest 2018 пройдет на Пхукете 1-2 сентября

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) презентовал очередной гастрономический фестиваль, который должен пройти в первых числах сентября в Пхукет-Тауне.

25 Августа 2018 11:00:00

На фестивале Phuket Tasty Fest 2018 будет сделан акцент на пхукетскую кухню и кухни 14 южных провинций Таиланда. Фото: Phuket PR Department

Мероприятие Phuket Tasty Fest 2018, запланированное на 1-2 числа следующего месяца, анонсировали вице-губернаор Пхукета Пракорб Вонгманирунг, глава местного офиса ТАТ Каноккиттика Критвутикон, и заместитель главы ТАТ по внутреннему рынку Ноппадон Компон. Мероприятие пройдет в парке имени 72-летия Королевы Сирикит в Пхукет-Тауне.

В ходе презентации фестиваля господин Компон рассказал, что гастрономические фестивали являются одним из инструментов, при помощи которых ТАТ рассчитывает повысить уровень расходов туристов в Таиланде и стимулировать доход бизнеса в низкий сезон. Одновременно они служат цели продвижения «эндемичных» продуктов и услуг среди туристов.

С начала этого года на Пхукете уже прошли три гастрономических фестиваля в Старом Городе, трехдневный Laguna Phuket Food & Music Festival в Лагуне и ряд других мероприятий. Прямо сейчас на острове продолжается ежегодный фестиваль лобстеров, а на ближайшее будущее запланированы упомянутый выше Phuket Tasty Fest 2018 и Andaman Halal Festival. Насыщенная программа отчасти объясняется тем, что в ТАТ признают уникальность Пхукета в гастрономическом смысле: остров готов предложить туристам не только общеизвестную тайскую кухню, но также аутентичные блюда юга страны, свежие дары моря и фирменные пхукетские блюда потомков китайских переселенцев (перанакан).

«Пхукет – уникальная зона культурного разнообразия, где есть свои собственные блюда, дары моря, халяльная еда и вегетарианская кухня», – заявил в ходе презентации нового фестиваля Ноппадон Компон.

Два наглядных свидетельства гастрономического потенциала Пхукета – присвоение Пхукет-Тауну статуса креативного города ЮНЕСКО в категории «Гастрономия», а также включение провинции в список мест, рестораны которых будут оценивать составители гида «Мишлен» по Таиланду. Новое издание гида, которое выйдет в свет в конце года, будет включать заведения не только столицы, но также Пхукета и Пханг-Нга.

Сентябрьский Phuket Tasty Fest 2018 будет проходить под девизом «Пхукетская культура гастрономии на пути к глобальной славе». Среди прочего, на фестивале будет представлена фирменная пхукетская кухня (слабо известная среди туристов), а также халяльная еда, современная гастрономия и фирменные блюда всех 14 провинций южного Таиланда.

Также на фестивале будет организована зона DIY, где все желающие смогут принять участие в мастер-классах и попробовать самостоятельно приготовить пхукетские блюда.

Кроме того, программа двухдневного фестиваля включает демонстрационные шоу с участием звездных шеф-поваров из Iron Chef Thailand, выступления профессиональных барменов, живую музыку и другие развлечения.

Одним из партнеров фестиваля выступит Government Savings Bank, который обеспечит работу на мероприятии системы безналичных платежей через QR-коды GSB Pay. Также организаторы обещают возможность предзаказа блюд через мобильное предложение.

Одна из просьб организаторов к гостям и участникам Phuket Tasty Fest 2018 – по возможности отказаться от одноразового пластика или минимизировать его участие. В последние годы ТАТ все активнее напоминает туристическому бизнесу о необходимости быть экологически ответственными, а в середине августа запустила масштабную инициативу «Путешествуй в Таиланд стильно, сокращай объемы пластикового мусора». Цель инициативы – вдвое сократить количество генерируемого турбизнесом пластикового мусора к 2020 году.