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Новый день поиска пропавших моряков с HTMS Sukhothai не принес результатов

В течение светового дня 21 декабря работающим в Сиамском заливе поисково-спасательным группам не удалось найти никого из моряков с корвета HTMS Sukhothai ни живыми, ни мертвыми. Пропавшими без вести по-прежнему числятся 23 человека, погибшими – шестеро, спасены – 76 моряков и морских пехотинцев (18 из них находятся в больницах).

Новости Пхукета

22 Декабря 2022, 07:00 AM
Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Доставка тел погибших моряков в штаб-квартиру службы спасения Sawangrat Sattha Tham Foundation вечером 20 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Как сообщила пресс-служба ВМФ Таиланда, в операции по поиску пропавших моряков с затонувшего 18 декабря корвета, участвуют боевые корабли HTMS Kraburi, TMS Narathiwat и HTMS Naresuan, а также суда береговой охраны, морской полиции и других ведомств.

Поиски с воздуха осуществляют самолеты, вертолеты и беспилотная авиация. Соответствующая информация содержится в публикации, размеенной на странице ВМФ в Facebook около 19:00 вечера 19 декабря.

В этом же сообщении флот впервые опубликовал в открытом доступе имена всех 105 моряков и морских пехотинцев, находившихся на борту корвета HTMS Sukhothai вечером 18 декабря, когда он начал тонуть. Полный список доступен здесь.

Первым номером в списке пропавших без вести идет капитан третьего ранга (лейтенант-командер) Пхонрат Сиродом. По всей видимости, он и командовал корветом в злополучную ночь, поскольку никто в более высоком флотском звании в списках нет.

Шестеро погибших (приведены примерные российские аналоги званий):

  1. Лейтенант Самарт Кэуплык;
  2. Старшина Сомкиет Майчоб;
  3. Старшина Атча Кэусупхан;
  4. Старшина Амнат Пимти;
  5. Старшина Чакрапонг Пунпхон;
  6. Матрос Акарадет Пхобат.

Во второй половине дня 22 декабря тела погибших моряков должны быть доставлены самолетом С-130 из Прачуап-Кхири-Кхана в У-Тапао, а оттуда – на главную военную базу в Саттхахипе. Там тела встретит командующий ВМФ адмирал Чонгчай Чомчонгпхэт.

При этом агентство Reuters сообщило 21 декабря, что в момент кораблекрушения некоторые из моряков могли оказаться за бортом без спасательных жилетов. До этого флот заявлял, что все были в них.

 

 

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