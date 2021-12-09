Новый центр реабилитации наркозависимых открылся на Пхукете

Новый государственный центр реабилитации наркозависимых открылся на Пхукете. Проект носит название Kwan Land Center и располагается при храме Wat Cherng Talay, объявил вице-губернатор Пияпонг Чувонг, лично присутствовавший на церемонии открытия центра.

Новости Пхукета

Подробнее о центре рассказала госпожа Пхинатхип На-Таланг, работающая в пхукетском офисе Департамента пробации. Как отметила она, подобные структуры сейчас организуются по всей стране в рамках государственной стратегии по предотвращению связанных с наркотиком проблем и их решению.

«Часть национальной повестки – вовлечение организаций всех секторов в участие в решении проблемы такими методами, которые не скажутся на жизни людей в целом», – заявил госпожа На-Таланг.

В частности, сейчас Министерство юстиции поощряет участие жителей отдельных сообществ информировать известных наркозависимых из числа своих о том, что они могут добровольно пройти реабилитацию и вернуться к нормальной жизни. Подобное добровольное участие в восстановительных программах также разрывает порочный круг наркоторговли и лишает дилеров финансов, добавила госпожа На-Таланг.

Отделениям Департамента пробации в каждой провинции поставлена задача организовать на своей территории центр помощи наркозависимым Kwan Land Centre при поддержке Департамента провинциальных администраций, Минздрава и других ведомств.

В декабре пхукетский Kwan Land Centre принял первых 50 человек, находящихся на пробации из-за наркотиков. Они проходят 12-дневный реабилитационный курс, который должен завершиться 17 числа.

В свою очередь вице-губернатор Чувонг отметил, что ему отрадно видеть объединение усилий различных секторов в борьбе с наркозависимостью.

«Это способствует снижению числа наркозависимых и тех, кто зарабатывает на наркотиках, на территории Пхукета, что поможет создать лучшее общество в будущем», – заявил господин Чувонг.