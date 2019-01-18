Новый буй системы предупреждения о цунами должен заработать сегодня

Таиланд завершает восстановление системы предупреждения о цунами в полном объеме. Новый буй в Андаманском море должен начать передачу информации в Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) уже сегодня.

Таньялак Сакут

Таиланд завершает восстановление системы предупреждения о цунами в полном объеме. Новый буй в Андаманском море должен начать передачу информации в Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) уже сегодня.

Таиланд завершает восстановление системы предупреждения о цунами в полном объеме. Новый буй в Андаманском море должен начать передачу информации в Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) уже сегодня.

Таиланд завершает восстановление системы предупреждения о цунами в полном объеме. Новый буй в Андаманском море должен начать передачу информации в Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) уже сегодня.

Таиланд завершает восстановление системы предупреждения о цунами в полном объеме. Новый буй в Андаманском море должен начать передачу информации в Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) уже сегодня.

Разработанная тайскими специалистами система оповещения о цунами в Индийском океане предполагает, что бангкокский центр NDWC должен получать информацию с двух буев с датчиками– так называемой станции 23401 в 960 км от побережья Пхукета и станции 23461 в 290 км от берега. После сигнала с первого буя у жителей Пхукета должно быть 90 мин на эвакуацию, после сигнала со второго – 45 мин. Однако второй буй перестал посылать данные еще в октябре 2017 года. Замена устройства на новое должна завершиться сегодня.

Как пояснил специалист NDWC Прасонг Тхаммапала, ремонт старого буя был признан невозможным, при этом причину поломки господин Тхаммапала не назвал.

«Новый буй будет активирован и начнет передачу данных утром 18 января. Стоимость буя – 25 млн бат, при этом в данную сумму не входят расходы на доставку и установку устройства, составляющие еще 12 млн», – заявил The Phuket News господин Тхаммапала.

Специалист заверил, что первый буй, находящийся в 960 км от побережья Пхукета, по прежнему функционирует исправно. Также продолжает работать и станция на Симиланских островах.

Напомним, что в прошлом году Индонезия пострадала сразу от двух цунами, при этом ни в одном случае предварительного предупреждения о приближении волны не было.

После первого индонезийского цунами официальные лица проверили пхукетскую систему находящихся на пляжах вышек с сиренами и устранили все обнаруженные неисправности (к примеру, вопросы возникли к вышке в Камале). Также было принято решение актуализировать эвакуационные маршруты и список мест сбора эвакуируемых людей, а заодно установить новые указатели, информирующие о том, куда направляться в случае угрозы цунами.