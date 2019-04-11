Новый биодизель В10 запустят в продажу в конце мая

Министерство энергетики Таиланда заявило, что с конца мая на автозаправках по всей стране будет доступен новый биодизель В10 с повышенным (10%) содержанием метиловых эфиров жирных кислот, получаемых из пальмового масла.

Новости Пхукета

11 Апреля 2019, 10:44 AM

Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Как заявил министр энергетики Сири Джирапонгпхан, биодизель В10 будет доступен на АЗС одновременно с используемым сейчас биодизелем В7.

Господин Джирапонгпхан отметил, что в настоящий момент большинство автомобилей на тайских дорогах уже могут использовать В10. Как отметил министр, современные грузовики, пикапы и автобусы японских марок могут заправляться с В10.

«Европейские и американские бренды с В10 не совместимы», – цитирует министра газета Bangkok Post.

Ведомство господина Джирапонгпхана намерено в ближайшем будущем представить пакет мер по стимулированию производства и продажи транспортных средств, совместимых с В10. В перспективе Таиланд планирует внедрение и биодизеля В20, в котором доля компонентов из растительного сырья составляет 20%. Как пишет Bangkok Post, бренды Toyota и Isuzu готовы начать выпуск грузовиков, автобусов и пикапов с соответствующими двигателями.

Напомним, в начале двухтысячных годов Таиланд стал одной из первых стран в мире, принявших государственную программу развития производства биодизеля. На смесь В5 Королевство перешло в 2012 году, смесь B7 стала доступна в 2014 году. Чистый бензин в стране также является редкостью. Большинство автомобилей и мотоциклов с бензиновыми двигателями используют смесь Е10 (с 10% растительных компонентов), а современные модели – Е20 и Е85. В последнем содержание компонентов из растительного сырья составляет 85%.

