Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Новых случаев COVID-19 нет на Пхукете уже 13 дней подряд

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам субботы, 6 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

7 Июня 2020, 01:44 PM
Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Согласно последнему отчету официальных лиц (7 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.

В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидает 23 человека (как и днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.

Следующий этап смягчения введенных из-за коронавируса ограничений ожидается 15 июня. В этот же день истекает и запрет на работу международного аэропорта Пхукета. 

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Сильные дожди вызвали подтопление дорог на Пхукете
Тайский студент вернулся из России с коронавирусом
Пляжи Пхукета откроются 9 июня
Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным
Первый автобус с Пхукета в Бангкок запланирован на 9 июня
Новых случаев COVID-19 на Пхукете по-прежнему нет
Междугородние автобусы освободили от комендантского часа
Бюджетный рынок Blue Flag возобновляет работу на Пхукете
Житель Рассады покончил с собой после совершения убийства
Пхукет прожил еще один день без выявления новых случаев COVID-19
Перебои с водоснабжением ожидаются 9-17 июня в Патонге и Кароне
Аэропорт Пхукета опроверг фейковую новость о своем открытии с 5 июня
Очередной день без новых случаев COVID-19 прошел Пхукете
Автовокзалы Пхукета возобновят работу с 5 июня
Аэропорт Пхукета может открыться в середине июня

 

Mitsu Tiansin Motors
Thai Residential
QSI International School Phuket

 