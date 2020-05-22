Новых случаев COVID-19 на Пхукете вновь не зафиксировано

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по состоянию на конец дня 21 мая на острове не было выявлено новых случаев случаев заболевания COVID-19.

Новости Пхукета

22 Мая 2020, 01:50 PM

Новых случаев COVID-19 на Пхукете вновь не зафиксировано, выздоровели три человека. Фото: Phuket PR