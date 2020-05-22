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Новых случаев COVID-19 на Пхукете вновь не зафиксировано

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по состоянию на конец дня 21 мая на острове не было выявлено новых случаев случаев заболевания COVID-19.

Новости Пхукета

22 Мая 2020, 01:50 PM
Новых случаев COVID-19 на Пхукете вновь не зафиксировано, выздоровели три человека. Фото: Phuket PR

Новых случаев COVID-19 на Пхукете вновь не зафиксировано, выздоровели три человека. Фото: Phuket PR

Согласно последнему отчету официальных лиц (22 мая), общее число заболевших на Пхукете остается на уровне 225 человек.

В больницах на настоящий момент находятся 13 пациентов подтвержденным диагнозом (против 16 день назад). Результатов анализов ожидают 37 человек (против 61 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 209 пациентов (против 206 днем ранее днем ранее). Умершими от COVID-19 значатся три человека.

В остальных провинциях страны и в Бангкоке новых случаев COVID-19 вчера также не выявили. При этом власти озвучили напоминание о том, что не выявленные носители вируса еще могут оставаться. По этой причине жителям настоятельно рекомендовано не снижать бдительности.

За все время в Таиланде было выявлено 3037 случаев заболевания COVID-19. Скончались от болезни 56 человек. В больницах в настоящий момент остается 71 пациент с подтвержденной пневмонией, вызванной коронавирусом.

 

 

 

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