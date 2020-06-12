Новых случаев COVID-19 на Пхукете по-прежнему нет

Согласно последнему отчету официальных лиц (12 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.
В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидает 24 человека (против 32 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.
Следующий этап смягчения введенных из-за коронавируса ограничений ожидается 15 июня. Решение о том, какие ограничения будут сняты, должно быть принято сегодня.