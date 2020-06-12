Новых случаев COVID-19 на Пхукете по-прежнему нет

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам четверга, 11 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

12 Июня 2020, 12:23 PM

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department