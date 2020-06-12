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Новых случаев COVID-19 на Пхукете по-прежнему нет

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам четверга, 11 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

12 Июня 2020, 12:23 PM
Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Согласно последнему отчету официальных лиц (12 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.

В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидает 24 человека (против 32 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.

Следующий этап смягчения введенных из-за коронавируса ограничений ожидается 15 июня. Решение о том, какие ограничения будут сняты, должно быть принято сегодня.

 

 

 

 

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