Новых случаев COVID-19 на Пхукете по-прежнему нет

Согласно последнему отчету официальных лиц (4 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.
В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидает 23 человека (против 21 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.
Отметим, что в других провинциях страны новые случаи заражения коронавирусом фиксируются, но большинство случаев «привозные». Речь идет о тайцах, эвакуированных из других стран.