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Новых случаев COVID-19 на Пхукете по-прежнему нет

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам четверга, 4 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

5 Июня 2020, 12:31 PM
Очередной день без новых случаев COVID-19 прошел на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Очередной день без новых случаев COVID-19 прошел на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Согласно последнему отчету официальных лиц (4 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.

В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидает 23 человека (против 21 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.

Отметим, что в других провинциях страны новые случаи заражения коронавирусом фиксируются, но большинство случаев «привозные». Речь идет о тайцах, эвакуированных из других стран.

 

 

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