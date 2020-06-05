Новых случаев COVID-19 на Пхукете по-прежнему нет

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам четверга, 4 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

5 Июня 2020, 12:31 PM

Очередной день без новых случаев COVID-19 прошел на Пхукете. Фото: Phuket PR Department