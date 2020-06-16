Новых случаев COVID-19 на Пхукете не зафиксировано

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам понедельника, 15 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

16 Июня 2020, 03:34 PM

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department