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Новых случаев COVID-19 на Пхукете не зафиксировано

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам субботы, 23 мая, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

24 Мая 2020, 03:41 PM
Новых случаев COVID-19 на Пхукете не зафиксировано. Фото: Phuket PR Department

Новых случаев COVID-19 на Пхукете не зафиксировано. Фото: Phuket PR Department

Согласно последнему отчету официальных лиц (24 мая), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 226.

В больницах на настоящий момент находятся 12 пациентов подтвержденным диагнозом (против 14 день назад). Результатов анализов ожидают 14 человек (против 40 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 211 пациентов (против 209 день назад). Умершими от COVID-19 значатся три человека.

В других провинциях новых случаев заболевания также выявлено не было. Текущая статистика по всей стране – 3040 зараженных и 56 погибших.


 

 

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