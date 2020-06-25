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Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам среды, 24 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

25 Июня 2020, 12:24 PM
Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц (24 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.

В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидают девять человек. Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.

Добавим, что в целом по стране за прошедшие сутки был зафиксирован один новый случаев COVID-19. Как и в предыдущих случаях, коронавирус был обнаружен у гражданина Таиланда, вернувшегося из-за рубежа и с момента прилета находившегося в карантине.

Случаев локальной передачи инфекции нет уже 31 день. Общее число заразившихся составляет 3158 человек. Из них 3038 выздоровели и были выписаны, 58 сконались, 62 остаются в больницах.

 

 

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