Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц (22 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.
В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидают четыре человека. Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.
Добавим, что в целом по стране за прошедшие сутки было зафиксировано три новых случая COVID-19, при этом все пациенты заразилис за пределами страны, а положительные результаты анализов был получены, когда они находились в карантине.
Случаев локальной передачи инфекции нет уже 28 дней. Общее число заразившихся составляет 3,151 человека, скончались 58 заболевших.