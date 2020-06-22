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Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам воскресенья, 21 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

22 Июня 2020, 12:31 PM
Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц (22 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.

В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидают четыре человека. Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.

Добавим, что в целом по стране за прошедшие сутки было зафиксировано три новых случая COVID-19, при этом все пациенты заразилис за пределами страны, а положительные результаты анализов был получены, когда они находились в карантине.

Случаев локальной передачи инфекции нет уже 28 дней. Общее число заразившихся составляет 3,151 человека, скончались 58 заболевших.

 

 

 

 

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