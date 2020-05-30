Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам пятницы, 29 мая, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

30 Мая 2020, 12:10 PM

Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено, в больницах остаются три пациента с коронавирусом. Фото: Phuket PR Department