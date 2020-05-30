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Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам пятницы, 29 мая, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

30 Мая 2020, 12:10 PM
Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено, в больницах остаются три пациента с коронавирусом. Фото: Phuket PR Department

Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено, в больницах остаются три пациента с коронавирусом. Фото: Phuket PR Department

Согласно последнему отчету официальных лиц (30 мая), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227.

В больницах в настоящий момент находятся три пациента с подтвержденным диагнозом (как и день назад). Результатов анализов ожидают 33 человека (против 38 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 221 пациент ак и день назад). Умершими от COVID-19 значатся три человека.

Добавим, что чрезвычайное положение в стране останется в силе до конца июня, однако власти намерены постепенно снимать введенные из-за коронавируса ограничения (следующая фаза смягчения запланирована на понедельник). Полная отмена локдауна ожидается только 1 июля.



 

 

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