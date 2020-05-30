Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Согласно последнему отчету официальных лиц (30 мая), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227.
В больницах в настоящий момент находятся три пациента с подтвержденным диагнозом (как и день назад). Результатов анализов ожидают 33 человека (против 38 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 221 пациент (как и день назад). Умершими от COVID-19 значатся три человека.
Добавим, что чрезвычайное положение в стране останется в силе до конца июня, однако власти намерены постепенно снимать введенные из-за коронавируса ограничения (следующая фаза смягчения запланирована на понедельник). Полная отмена локдауна ожидается только 1 июля.