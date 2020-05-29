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Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам четверга, 28 мая, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

29 Мая 2020, 12:30 PM
Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено, в больницах остаются три пациента с коронавирусом. Фото: Phuket PR Department

Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено, в больницах остаются три пациента с коронавирусом. Фото: Phuket PR Department

Согласно последнему отчету официальных лиц (29 мая), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227.

В больницах в настоящий момент находятся три пациента с подтвержденным диагнозом (против четырех день назад). Результатов анализов ожидают 38 человек (против 34 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 221 пациент (против 220 день назад). Умершими от COVID-19 значатся три человека.

Добавим, что накануне глава Совета национальной безопасности генерал Сомсак Рунгсита заявил о том, что полная отмена локдауна в стране ожидается 1 июля.

Полное снятие локдауна означает открытие границ страны, возобновление поездок из одних провинций в другие, отмену чрезвычайного положения и комендантского часа.

 

 

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