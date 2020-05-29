Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Согласно последнему отчету официальных лиц (29 мая), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227.
В больницах в настоящий момент находятся три пациента с подтвержденным диагнозом (против четырех день назад). Результатов анализов ожидают 38 человек (против 34 днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 221 пациент (против 220 день назад). Умершими от COVID-19 значатся три человека.
Добавим, что накануне глава Совета национальной безопасности генерал Сомсак Рунгсита заявил о том, что полная отмена локдауна в стране ожидается 1 июля.
Полное снятие локдауна означает открытие границ страны, возобновление поездок из одних провинций в другие, отмену чрезвычайного положения и комендантского часа.