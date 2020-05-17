Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Согласно сегодняшнему (17 мая) отчету официальных лиц, за все время на острове было выявлено 224 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Лечение в настоящий момент проходят 18 пациентов с подтвержденным диагнозом (без изменений к предыдущему дню). Результатов анализов ожидают 57 человек (против 53 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 203 пациента (без изменений). Умершими от COVID-19 значатся три человека.
Напомним, что сегодня в Таиланде началась вторая фаза смягчения введенных из-за коронавируса ограничений. В частности, работу возобновили торговые центры и плавательные бассейны общего пользования.