Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам субботы, 16 мая, на острове не было выявлено новых случаев заболевания COVID-19.

Новости Пхукета

17 Мая 2020, 11:58 AM
Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено. Фото: Phuket PR Department

Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему (17 мая) отчету официальных лиц, за все время на острове было выявлено 224 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Лечение в настоящий момент проходят 18 пациентов с подтвержденным диагнозом (без изменений к предыдущему дню). Результатов анализов ожидают 57 человек (против 53 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 203 пациента (без изменений). Умершими от COVID-19 значатся три человека.

Напомним, что сегодня в Таиланде началась вторая фаза смягчения введенных из-за коронавируса ограничений. В частности, работу возобновили торговые центры и плавательные бассейны общего пользования.



 

 

Have a news tip-off? Click here

Вывозной рейс с Пхукета ожидается 18 мая
На Пхукете не выявлено новых случаев COVID-19
Локдаун в Банг-Тао останется в силе на неопределенный срок
Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным
Аэропорт Пхукета остается закрытым на неопределенный срок
Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете остается неизменным
Открытие аэропорта Пхукета ожидается 16 мая
Коронавирус постучался в полицию Патонга
Штормовой ветер повалил фонарный столб на трассе Патонг – Камала
Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете не изменилось c cубботы
Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете не изменилось за сутки
Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете
За неделю на Пхукете не выявили ни одного нового случая COVID-19
Морские цыгане Пхукета получили новую партию бартерного риса
Вывозной рейс c Пхукета в Новосибирск и Владивосток ожидается 15 мая

 

Mitsu Tiansin Motors
Thai Residential
QSI International School Phuket

 