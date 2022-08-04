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Новых случае оспы обезьян на острове не выявлено

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун сообщил о том, что у подруги германского туриста, у которого выявили оспу обезьян, отрицательный тест на заболевание. Об этом было объявлено 4 августа.

Новости Пхукета

4 Августа 2022, 02:39 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Комментируя развитие ситуации, доктор Кукиаттикун повторил, что после подтверждения болезни у немца были установлены семь лиц, отнесенных к группе высокого риска. Все они под наблюдением.

«Один из контактов – его тайская подруга. У нее были взяты анализы и отправлены в Центр медицинских наук по 11 региону. Результат отрицательный. Остальные члены группы помещены в карантин на 21 день», – заявил глава РРНО.

Доктор Кукиаттикун повторил, что для того, чтобы заразиться оспой обезьян нужны прямой тактильный контакт или контакт с жидкостями организма, такими как кровь или какие-либо выделения.

«Оспа обезьян не отличается легкостью передачи. Чтоб защититься, нужно носить маску, часто мыть руки, не трогать лицо, глаза, нос и рот руками», – перечислил доктор Кукиаттикун.

«Также остерегайтесь укусов животных или царапин от когтей. Избегайте совместного использования вещей и близкого контакта с зараженными. Благодаря этому туристы и другие люди по-прежнему смогут посещать Пхукет в обычном порядке», – добавил глава РРНО.

 

 

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