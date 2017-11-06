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Новые «умные автобусы» начнут тестировать на Пхукете в ноябре

Консорциум PKCD, планирующий с 2018 года запустить на Пхукете сеть автобусных маршрутов, начнет тестировать систему в ноябре.

Новости Пхукета

6 Ноября 2017 09:44:20

Автобусы Phuket City Development Co Ltd (PKCD) были представлены 2 ноября на Выставке коммерческого транспорта и специальных технологий в бангкокском центре Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC).

Гостям выставки продемонстрировали работу системы оплаты проезда через мобильное приложение, функционал лифта для пассажиров с ограниченной мобильностью, работу Wi-Fi и GPS.

Новый транспорт был представлен под названием Smart Bus («умный автобус»). Cудя по фотографиям с выставки, консорциум PKCD остановил свой выбор на машинах Mercedes. 

Как пояснил исполнительный директор PKCD Ватчара Джаруариянон, тестирование новых автобусов на дорогах Пхукета пройдет в ноябре. С 2018 года «умные автобусы» начнут постепенно выходить на маршруты.

В субботу, 3 ноября, представители PKCD не смогли оперативно предоставить комментарий по запросу редакции The Phuket News и «Новостей Пхукета».

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