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Новые слушания по вопросу о марине в Ао-Кунг прошли на Пхукете

В тамбоне Паклок состоялись очередные общественные слушания по вопросу о строительстве яхтенной марины в бухте Ао-Кунг. Местные жители по-прежнему хотят гарантий, что проект не навредит ни экологии, ни рыболовецкому промыслу, составляющему основной источник доходов значительной части населения. Вопросы имеются и у экологических активистов.

4 Ноября 2022, 09:00 AM
Новые общественные слушания по вопросу о строительстве марины в Ао-Кунг прошли на Пхукете. Фото: PR Phuket

Новые общественные слушания по вопросу о строительстве марины в Ао-Кунг прошли на Пхукете. Фото: PR Phuket

Слушания 2 ноября организовала компания Enrich Consultants Co Ltd, занимающаяся сопровождением многолетнего проекта по строительству марины в бухте Кунг. В этот раз мероприятие проходило в отеле Supalai Scenic Bay Resort & Spa на мысе неподалеку от самой бухты.

В сообщении властей о прошедших слушаниях говорится, что местные жители, как и раньше, выражают опасения относительно влияния проекта на морскую экосистему и ждут перечня конкретных мер по защите экологии от девелопера. В частности, жителей беспокоят вопросы утилизации отходов (включая жидкие) и возможные риски, связанные с утечкой нефтепродуктов с лодок или с ремонтной инфраструктуры.

Согласно проекту, строить новую марину предполагается в бухте Кунг в девятом мубане Паклока. Комплекс должен расположиться на площади в 30 рай, земля уже принадлежит «владельцу проекта», который в сообщении официальных лиц не называется. Примерно 72% площади (35 тыс. кв. м) должна занимать сама гавань с со стоянками для судов, планируемая глубина – 8 м, вместимость – 75 лодок. Также предполагается прокладка канала шириной в 20 м для доступа судов в марину. По периметру территории должны быть высажены деревья и построено ограждение для «предотвращения потенциального влияния на соседние жилые сообщества».

Проект марины и спорткомплекса под рабочим названием Ao Kung Marina and Sports Complex изначально оценивался в 450 млн бат. При этом пока что продолжается этап согласований. Поданное еще до коронавируса заявление на получение сертификата экологического соответствия (EIA) затем было отозвано. То же произошло и с успешными общественными слушаниями, на которых проект якобы получил единодушное одобрение со стороны жителей. По их итогам местные экологические группы подали петицию на имя губернатора с просьбой тщательно изучить то, как было получено одобрение и кем были люди, приглашенные на слушания и голосовавшие на них.

 

 

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